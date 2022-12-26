Süper Lig 'in 15. haftasında sahasında İstanbulspor'la karşılaşan Galatasaray 'da genç futbolcu Kazımcan Karataş, sakatlanmış ve stadyumu sekerek terk etmek zorunda kalmıştı.





Sarı-Kırmızılılar, resmi sitesinden genç futbolcunun durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Oyuna devam edemedi

Sarı-Kırmızılılar maçı kazanıp liderlik koltuğuna otururken iki oyuncusundan ise kötü haber aldı. 63'te Valon Ethemi'yle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Kazımcan Karataş oyuna devam edemedi. 6 dakika sonra ise Fredrik Midtsjö kendisini bir anda yere bıraktı ve Berkan Kutlu oyuna girdi.

'Sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma'

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, 'Kazımcan Karataş’ın dün sponsor hastanemiz Liv Hospital’da yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.' denildi

8-10 hafta yok

Fanatik'in edindiği bilgiye göre Kazımcan'ın 8-10 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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