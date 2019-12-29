Süper Lig’de ilk yarı itibariyle birçok sakatlık problemiyle uğraşan, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası ile birlikte 3 kulvarda mücadele eden Galatasaray, 2019’u mutlu bir şekilde kapattı. Teknik direktör Fatih Terim’in birçok problemle uğraştığı bu süreçte Sarı-Kırmızılılar, dün akşam Türk Telekom Stadı’nda Antalyaspor’u 5-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı. Ligde bu karşılaşma öncesi iki maçtır galip gelemeyen Terim’in öğrencileri, Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kalırken, geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanından da 2-1’lik yenilgiyle ayrılmıştı.

Artık gözler transferde

Terim’in takımda birçok önemli değişiklik yapması beklenen 2020’le kayıpsız şekilde girmek isteyen Aslan, ilk yarıda rakibinin fişinin çekmeyi başarırken, sayısız gol fırsatından da yararlanamadı. Sonuçta umut edilen 3 puanı alarak zirve yarışında rakiplerinin gerisine düşmeyen Galatasaray, şimdi takımı güçlendirmek adına transferi düşünülen isimlere yoğunlaşarak, ikinci yarıya bomba gibi girmeyi ve ligdeki şampiyonluk unvanını korumamaya çalışmak adına elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak.

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