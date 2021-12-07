Galatasaray Kulübü, spor kulübü derneği ve bağlı ortaklarına icra kurulu başkanı (CEO) olarak Hande Ocak Başev'in atandığını açıkladı. Galatasaray Dijital Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Başdanışmanı görevini yürüten Hande Ocak Başev, sarı kırmızılı kulübün yeni CEO'su oldu.

İşte Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimizin İcra Kurulu Başkanı/ CEO Görevine Sayın Hande Ocak Başev atanmıştır. Sayın Hande Ocak Başev aynı zamanda Şirketimizin hakim ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarında da aynı göreve getirilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.















