Galatasaray Sportif AŞ’de istifa eden yönetim kurulu başkanı Mustafa Cengiz’in yerine Burak Elmas seçildi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yayımlanan açıklamada, "Yönetim kurulu başkanımız Sayın Mustafa Cengiz 22.06.2021 tarihi itibariyle yönetim kurulu başkanlığından istifa etmiştir. Sayın Mustafa Cengiz’in istifasıyla boşalan yönetim kurulu başkanlığına Sayın Burak Elmas seçilmiştir." denildi.

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle 31 Mayıs’ta istifa eden Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer’in yerine de Bikem Kanık atandı