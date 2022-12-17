Galatasaray , Dünya Kupası arasında bir kamp dönemi geçirdiği Antalya'daki son hazırlık maçını oynadı. Sarı-Kırmızılılar, Toulouse ile karşı karşıya gelirken transfer adına da gözlemler sürdü.

Aslan kampı iyi bitirdi

Toulouse karşısına ideale yakın bir kadro ile çıkan Galatasaray, geriye düşmesine rağmen etkili bir hücum oyunuyla rakibini mağlup etti. Aslan, böylece son hazırlık maçında ilk galibiyetini almış oldu.

Galatasaray, Antalya kampının son gününde Toulouse ile karşılaştı. İdeale yakın bir kadro ile sahaya çıkan Sarı- Kırmızılılar mücadeleye iyi başladı. Daha önceki hazırlık maçlarında olduğu gibi ön bölge presi ile rakibinin çıkmasını engelleyen Okan Buruk’un takımı üçüncü alana yerleşmekte zorlanmadı. Barış, Kerem ve Berkan’ın iyi oyunu ile baskı kuran Galatasaray’da 29. dakikada Mertens kornerden ortaladı, Barış’ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü. 41. dakikada Van den Boomen serbest vuruştan ortaladı Nicolaissen vurdu top ağlara gitti: 0-1. Bu pozisyon Fransız ekibinin ilk gol girişimiydi. 45. dakikada ise Galatasaray, rakibinin ceza sahası içerisinde elle oynaması sonucunda penaltı kazandı. Atışı kullanan Gomis skora denge getirdi: 1-1. Bu gol ilk yarının da skoru oldu.

Etkili hücum sürdü

Sarı-Kırmızılılar 2. yarıya da önde baskı ile başladı. Mertens de devreye girince hücumda etkili bir Galatasaray oluştu. 60. dakikada Mertens serbest vuruştan harika bir gol attı ve takımını ön geçirdi: 2-1. 61’de ise Fransız ekibi 6 değişikliğe gitti. Galatasaray ise 70. dakikada 8 değişiklik yaptı. Okan Buruk’un takımı son bölümde baskısını arttırdı. Özellikle Yusuf topu çok etkili kullandı. Karşılaşma boyunca rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Buruk’un takımı sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak kampı galibiyet ile tamamladı.

Mertens'ten süper frikik

Belçika ile Dünya Kupası'na veda ettikten sonra bir süre tatil yapıp takıma katılan Dries Mertens, çıktığı ilk hazırlık maçında harika bir frikik golüne imza attı.

Toulouse kalecisini kapattığı köşeden topu 90'a yollayarak avlayan tecrübeli futbolcu, ligin ikinci bölümünde de takıma büyük katkı yapacağının sinyalini verdi.

Okan Buruk hakemlere isyan etti: Ne kininiz varmış Galatasaray'a!

Toulouse'un attığı ilk golden önce Fransız ekibinin lehine verilen faul pozisyonuna, Aslan'ın hocası Okan Buruk uzun süre isyan etti. Başta orta hakem Burak Şeker olmak üzere tüm trioya tepki gösteren Buruk, "Ligde illallah ettik, burada bile devam. Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Burada bile pozisyon yaratıyorsunuz. Söylesenize kardeşim faul diye" sözleriyle kenardan haykırdı.

Devre arasında soyunma odasına girilirken de tepkisini sürdüren Okan Buruk, yardımcılarıyla birlikte dert yandı, oyuncular da koridorda tepkilerini dile getirdi.





Savunma hattı yerine oturdu

Galatasaray'da eksik oyuncuların bir bir takıma geri dönmesiyle, ideal savunma hattı büyük ölçüde Toulouse karşısında yer aldı.

Fransız ekibine karşı kalede Muslera, göbekte Nelsson ve Abdülkerim, beklerde de Dubois ile Kazımcan görev yaptı. Orta sahanın merkezinde ise Midtsjö ile Berkan oynadı. Bu bölgeye de Oliveira ile Torreira'nın dönüşü bekleniyor.

Gomis kampta golü hatırladı!

Süper Lig 'de son 7 haftadır gole hasret olan Bafetimbi Gomis, Antalya kampını boş geçmedi. 37 yaşındaki santrfor, Toulouse maçında kazanılan penaltıyı gole çevirerek lig başlangıcı öncesinde kendine geldi.

Icardi'nin sakatlığında Seferovic ile forma rekabetine girecek olan Gomis, takım arkadaşının bir adım önünde görünüyor.

Boomen'e transfer markajı

Galatasaray'ın transfer listesindeki Toulouse'un orta saha oyuncusu Branco van den Boomen, Cim Bom'a karşı ilk 11'de oynadı.

Kaptanlık pazubandı takan Hollandalı futbolcu, 78 dakika sahada kalırken iyi bir performans ortaya koydu.

Metin Karabaş / Fotoğraflar: Murat Akbaş