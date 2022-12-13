Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray bugün üst üste 4. hazırlık maçına çıktı. İstanbul'da Rayo Vallecano'ya 0-1, Villarreal'e 4-3 kaybeden Cim Bom, Antalya'da Adana Demirspor'la da 2-2 berabere kalmıştı. Bugün de Sarı-Kırmızılı ekip, İtalyan ekibi Lazio ile kozlarını paylaştı.





4'te perde açıldı ama...

Cim Bom, Çizme ekibine de 2-1 mağlup olarak hazırlık maçlarında henüz galibiyetle tanışamadı. Galatasaray 4. dakikada Barış Alper Yılmaz'la öne geçse de 11'de Felipe Anderson beraberliği, 46'da da Luis Alberto Lazio'ya galibiyeti getirdi.

'21. yüzyılda uluslararası 4 büyük kupayı kazanan iki oyuncu'

Mücadelenin ardından Sarı-Kırmızılılar'dan çarpıcı bir paylaşım geldi. Sezon başında kadroya katılan Juan Mata ile Lazio'da oynayan vatandaşı Pedro'nun fotoğrafını paylaşan Galatasaray, "21. yüzyılda uluslararası 4 büyük kupayı kazanan iki futbolcu bir arada... Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi" notunu düştü.









İşte o paylaşım:

İkisi de İspanyol

İki yıldız da İspanya Milli Takımı'yla Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanırken, Juan Mata Chelsea ile Devler Ligi'ni, Chelsea ve Manchester United'la da Avrupa Ligi zaferi yaşadı. Pedro da Barcelona ile Şampiyonlar Ligi, Chelsea'yle Avrupa Ligi kupasını koleksiyonuna ekledi.