Abdülkerim Bardakçı'nın transferini bitirdikten sonra derin bir sessizliğe bürünen Galatasaray , Joao Pedro transferinde sona geldi. Sarı-Kırmızılı yönetimin transferinde sona geldi. Sarı-Kırmızılı yönetimin forması giyen yıldız oyuncuyla her konuda anlaştığı İtalyan kulübüyle de bonservis konusunda pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

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Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün bugün önce İtalya'ya gideceği ve Joao Pedro için Cagliari ile pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. 7 milyon Euro bonservis isteyen İtalyan kulübüne Galatasaray'ın 4.5 milyon Euro'luk teklifini 5.5 milyon Euro'ya yükselteceği öğrenildi. Cenk Ergün'ün İtalyan oyuncuyla her konuda anlaştığı belirtilirken Pedro'nun da Galatasaray'da oynamayı çok istediği öğrenildi.

13 GOL 4 ASİST

30 yaşındaki futbolcu Cagliari'nin küme düşmesi nedeniyle bir alt ligde oynamak istemiyor. Geçen sezon 39 maça çıkan Joao Pedro bu maçlarda 13 gol atıp 4 de asist yaptı. 10 numaranın yanı sıra forvet pozisyonunda da oynayabilen Joao Pedro İtalyan Milli Takımı'nda da 1 kez forma giydi. (Takvim)