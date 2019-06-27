Merkez orta saha arayışlarını sürdüren ve uzun bir süredir Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega'nın peşinden koşan Galatasaray'ın transfer gündemine yeni bir isim daha geldi. Ada'da yayım yapan The Guardian gazetesinden Ed Aarons'un resmi Twitter hesabından paylaştığı habere göre Cim Bom, Fulham forması giyen Jean Michael Seri için teklifte bulundu.

Sarı Kırmızılı kulübün 27 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyu kiralamak istediğini kaydeden Aarons, Roma ve Monaco kulüplerininse oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmayı düşündüğünü yazdı. Fulham ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan yıldız isim, geride kalan sezonda 34 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asist kaydetmişti. Seri'nin güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler