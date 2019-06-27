Galatasaray'dan Jean Michael Seri'ye transfer teklifi!
Merkez orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın transfer gündemine Ever Banega'nın ardından yeni bir isim daha geldi. Sarı Kırmızılı kulübün Fulham'da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri için teklifte bulunduğu öne sürüldü.
Merkez orta saha arayışlarını sürdüren ve uzun bir süredir Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega'nın peşinden koşan Galatasaray'ın transfer gündemine yeni bir isim daha geldi. Ada'da yayım yapan The Guardian gazetesinden Ed Aarons'un resmi Twitter hesabından paylaştığı habere göre Cim Bom, Fulham forması giyen Jean Michael Seri için teklifte bulundu.
Sarı Kırmızılı kulübün 27 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyu kiralamak istediğini kaydeden Aarons, Roma ve Monaco kulüplerininse oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmayı düşündüğünü yazdı. Fulham ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan yıldız isim, geride kalan sezonda 34 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asist kaydetmişti. Seri'nin güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
https://twitter.com/ed_aarons/status/1143926613819760641
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler