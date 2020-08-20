Polonya’ya Galatasaray’dan ikinci çıkarma. Hedefte yine Lech Poznan’ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Jakub Moder var. Scout ekibi tarafından önerilen ve teknik heyetten tam not alan Polonyalı futbolcu için, kulübü Lech Poznan’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Geçtiğimiz günlerde de genç oyuncuyu renklerine bağlamaya çalışan Sarı- Kırmızılılar, bu kez işi daha sıkı tutuyor ve kesenin ağzı biraz daha açılmış durumda. Moder transferine ağırlık verilmesinin en önemli sebeplerinden biri de, kısa süre önce anlaşma sağlanan Mario Lemina’nın Beşiktaş’la da görüşmelerde bulunduğu iddiası.

Kulübü takipten de çıkınca...

Kiralık oynadığı Galatasaray’ı sosyal medya profillerinden takibi bırakan Lemina’nın Beşiktaş’a transfer olması halinde psikolojik açıdan bir hayli yıpranacak gibi görünen yönetim, krize önlem olarak Moder formülünü buldu. Geçtiğimiz sezon Polonya Ligi’ndeki 26 maçta 5 gol 5 asistle oynayan 1.88 boyundaki futbolcu, orta sahada hem defansif hem de ofansif olarak görev yapabiliyor. Terim de hem yüksek mücadele gücü hem de tekniği sebebiyle savunmanın önünde, oyun kurucu pozisyonunda Moder’in başarılı bir iş çıkaracağını düşünüyor.

Leipzig’in de gündeminde

Jakub Moder, Galatasaray’ın yaptığı ilk teklife de olumlu yanıt vermişti. İkinci çıkarmada da Lech Poznan’ı ikna etmeye çalışacak olan Sarı-Kırmızılılar’ın bu kez çok ciddi bir rakibi var: Leipzig... Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynayan ve gençlere yatırım yapan Alman kulübü, Moder’i gözüne kestirdi. Oyuncusunu bonservisiyle birlikte satarak para kazanmak isteyen Lech Poznan’ın tercihi, bu transferde belirleyici olacak.

Metin Karabaş



