Galatasaray'da transfer için harekat başladı. Trtspor'un haberine göre Sarı Kırmızılılar Başakşehir'in başarılı hücumcusu İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e Mbaye Diagne, Luyindama ve Ryan Babel'i önerme kararı aldı. Bu sezon toplam 20 maça çıkan İrfan Can'ın 5 gol 2 asistlik performansı bulunuyor. Başarılı oyuncunun Başakşehir'le olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

Başakşehir'in ise yıldız oyuncu için 2,5 milyon euro kiralama ve 7,5 milyon euro da zorunlu satın alma opsiyonu talep ettiği belirtiliyordu.







