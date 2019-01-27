Yönetiminden taraftarına kadar herkesin golcü transferine odaklandığı Galatasaray'la ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Orta Doğu futboluyla ilgili haberler yayımlayan Ahdaaf adlı internet sitesinin edindiği bilgilere göre Cim Bom, Iraklı santrfor Mohanad Ali için transfer teklifinde bulundu.

Site, oyunculara yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde Sarı Kırmızılılar'ın Al-Shorta kulübüne önce 1 milyon euro'su bonus olmak üzere 2 milyon euro önerdiğini yazdı.

Öte yandan 18 yaşındaki golcü için Al-Ain, Genk, Cagliari ve Slavia Prag'ın da tekliflerde bulunduğu ancak Irak kulübünün henüz hiçbir teklife cevap vermediği öne sürüldü.

Mohanad Ali kimdir?

20 Haziran 2000 doğumlu olan Mohanad Ali, 2013'te profesyonel sözleşme imzaladığı Al-Shorta ile birkaç ay sonra ilk lig maçına çıktı.

2016 yazında kiralandığı Al Kahraba'da 33 maçta 12 gol kaydeden Ali, bir yıl sonra geri döndüğü takımının en önemli oyuncularından biri konumunda bulunuyor.

Irak Milli Takımı ile 15 maçta 8 kez fileleri sarsan genç santrfor, ülkesinin son 16 turunda elendiği Asya Kupası'nda gösterdiği performansla yıldızlaşmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler