Transfer çalışmalarına büyük bir hızla devam eden ve takviyeleri ligin ilk haftasına yetiştirmeye çalışan Galatasaray, kritik gelişmelerle karşı karşıya. Sarı- Kırmızılılar’ın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Banega, önceki gün taraftarların tepkisi sebebiyle gemileri yakarken, kulübü Sevilla da Arjantinli yıldızın yerine bir orta saha transferi daha yaptı ve Nemanja Gudelj’i renklerine bağladığını açıkladı. Bu hamleyle birlikte Banega’nın Sevilla’dan ayrılması için bir engel kalmadı. Galatasaray cephesi 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Tangocu’nun transferini bitirmeye çalışacak.

BANEGA VE FALCAO'DA SON DAKİKA

Bir diğer önemli gelişme de Radamel Falcao cephesinde yaşandı. Dünyaca ünlü menacer Jorge Mendes ile birlikte çalışan ve Kolombiyalı golcünün transferine dahil olan Ahmet Bulut, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bulut, ilk adımların atıldığını belirterek, “Falcao’nun Galatasaray’a transferi kolay değil ama adımlar atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali yüzde 50” dedi. Ahmet Bulut, Falcao’nun Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığını ifade etti, ancak bu transferin bonservissiz gerçekleşmesinin zor olduğunu da dile getirdi.

GALATASARAY CUELLAR İLE ANLAŞTI!

Galatasaray’ın ön libero konusunda Gustavo Cuellar ısrarı devam ediyor. Kulübe yakın kaynaklar, Galatasaray’ın Cuellar ile prensip anlaşmasına vardığını, ancak kulübü Flamengo ile pazarlıkların çözüme kavuşmadığını belirtiyor.

Sarı-Kırmızılılar’ın, 26 yaşındaki futbolcu için talep edilen 6.5 milyon Euro’luk bonservis bedelini 3.5 milyon Euro’ya düşürmeye çalıştığı öğrenildi. Eğer Brezilya kulübü teklifi kabul ederse, Galatasaray’ın defansif orta saha arayışındaki yol haritası değişebilir.

DIAGNE'DEN VAZGEÇTİLER

Çin’in Jiangsu Suning kulübü, bir süredir nabız yokladığı Galatasaraylı Diagne'nin transferinden vazgeçti. Çin ekibinin vazgeçmesinde iki sebep öne çıktı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal forması giyen oyuncunun, henüz tatile çıkmamış olması kulübün kararını değiştirdi.

Diagne'nin turnuva sonrasında tatile çıkması nedeniyle takıma geç katılacağı, sezonun devam etmekte olduğu Çin liginde bunun büyük handikap olduğuna karar verildi.

13 milyon euroyu fazla buldular

İkinci sebebin ise Galatasaray’ın istediği rakamın fazla bulunması olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için yaklaşık 13 milyon euroluk bir bedel talep ederken, bu rakamın kulüpçe fazla bulunduğu belirlendi.

Bunun temel sebebinin Diagne’nin üç yıl önce Çin Süper Ligi ekibi TEDA’ya transfer olurken sadece 2 milyon euro bonservisle gelmiş olmasına karşın şu an kendisine bu kadar yüksek bir bedel çizilmesinin ağır geldiği tespit edildi.

(Milliyet)

DIAGNE'YE İKİ YENİ TALİP

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olması beklenen Mbaye Diagne için Ada'dan flaş bir iddia geldi... İngiliz basınına göre Southampton ve Brighton takımları, Senegalli yıldızın transferini gündemlerine aldı.

Haberde, konuşulan rakamın 12 milyon Euro olduğu da vurgulandı. Gazeteler, Brighton'ın Southampton'a göre bu transfer için çok daha istekli olduğu belirtildi.

Diagne'nin Southampton ve Brighton'ın gündemine girdiği İngiliz basınında işte böyle yer aldı.

İŞTE FALCAO'NUN YILLIK MALİYETİ

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao ile ilgili Portekiz basınında yeni bir iddia yer aldı. Kolombiyalı futbolcunun Sarı-Kırmızılı kulübe gitmek için istediği sözleşmenin detayları paylaşıldı. DİRECTV Sports’ta yer alan habere göre; Radamel Falcao, Galatasaray’dan 3 yıllık sözleşme ve yıllık 6 milyon euro istedi. Falcao’nun ayrıca imaj hakları ve bir takım bonuslar da talep ettiği belirtildi. Habere göre; Sarı-Kırmızılı kulüp bu teklifleri kabul etti.

Radamel Falcao’nun Galatasaray’daki kariyerinin ardından mutlaka ülkesine dönerek burada futbol hayatına nokta koymayı planladığı vurgulandı. Kariyerine River Plate takımında başlayan Falcao; Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea gibi büyük takımlarda forma giydi. 33 yaşındaki futbolcunun Monaco ile 2020 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Monaco Kulübü’nün 1 yıl mukavelesi kalan tecrübeli forvet için küçük de olsa bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

Öte yandan Radamel Falcao’nun en yakın arkadaşlarından Dani Semerano, sosyal medyada kendisine gelen sorular üzerine bir paylaşımda bulundu. Semerano, “Falcao’nun Galatasaray’a gidip gitmeyeceği hakkında fikrim yok ama o Türkiye’yi ve Türk halkını çok seviyor. Kolombiyalılar Türkleri sever” dedi. Bu gelişme üzerine Galatasaraylı taraftarlar daha da heyecanlandı. Bu transferin hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor. Falcao’nun Galatasaray’da oynama ihtimali bir hayli yüksek. Yönetim de forma satışlarından büyük gelir bekliyor. (Akşam)

LUYINDAMA 12 MİLYON EURO

G.Saray'ın bir süre önce 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp bonservisini aldığı Christian Luyindama'ya Premier Lig'e yükselen Aston Villa'nın talip olduğu ileri sürüldü. BirminghamLive'da yer alan habere göre; Aston Villa, Demokratik Kongolu futbolcu için G.Saray'a 12 milyon Euro bonservis bedeli önermeye hazırlanıyor.

(Sabah)

MITROGLOU'NA ŞARTLI TAHLİYE

Mitroglou yeni sezonda kadroda düşünülmese de forvet transferi gerçekleşmeden gönderilmeyecek. Teknik heyet, Yunan golcü takımdan ayrılınca, alternatif forvet olarak Ryan Babel'i kullanacak.

(Sabah)

EMRE MOR İKNA TURUNDA

İki hafta önce İstanbul'a gelen ve prensip anlaşmasına varılan genç oyuncu ise kulübü Celta Vigo'yu ikna etmeye çalıyor. Cimbom, Emre'yi düşük bir bedelle alıp, birkaç sezon içinde çok daha yüksek bir bonservisle satmanın planlarını yapıyor.

(Sabah)

JOSEF DE SOUZA HABER BEKLİYOR

Aslan’ın kiralamayı düşündüğü eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza, teklife ‘evet’ dese de, kulübü Al Ahli’nin talepleri sıkıntı yaratıyor. Araplar, geçen sezonun son 5 aylık bölümünde sakatlık sebebiyle forma giyemeyen Josef’i 2.5 milyon Euro’ya kiralayıp maaşını da Galatasaray’a yüklemek istiyor.

Ancak Cim Bom, hem kiralama bedelini ödemek istemiyor hem de oyuncunun 5 milyon Euro’yu bulan yıllık ücretinin sadece yarısını kabul ediyor. Bu nedenle görüşmelerde ilerleme kaydedilemiyor.

GALATASARAY'DA İKİ AYRILIK GELEBİLİR

Cim Bom’un mevcut kadrosunda tam 6 bek oyuncusu bulunuyor. Sağ bekte Mariano, Şener ve Linnes, sol bekte de Nagatomo, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram, Fatih hocanın gözüne girmeye çalışıyor. Ancak tecrübeli teknik adam, bu isimlerden ikisiyle yolları ayırmayı düşünüyor.

Solda Ömer Bayram’ın bir Süper Lig kulübüne satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sağda ise Mariano’nun bir Brezilya kulübüne satılma ihtimali var.



