Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sol beke Kazımcan Karataş, savunmanın merkezine Abdülkerim Bardakçı, orta sahaya da Sergio Oliviera'yı alan Aslan, bu bölgeye iki takviye daha yapmak için düğmeye bastı. Daha önce Galatasaray 'ın görüşmelerde bulunduğu William Carvalho için yeniden harekete geçilecek. İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in formasını giyen Portekizli oyuncu için ciddi bir bütçe ayrıldığı bilgisine ulaşıldı. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda 30 yaşındaki oyuncunun, kadroya katılması için tüm şartlar zorlanacak.

Hem tecrübeli hem de...

Teknik ekibin bu paralelde Carvalho ismini çok istediği öğrenildi. Listedeki bir diğer isim de Fransız devi PSG'nin formasını giyen Idrissa Gueye... Carvalho gibi ön liberoda görev yapan Senegalli futbolcu, orta alanın merkezinde de oynayabiliyor. Gelecek sezon bu bölgede tecrübeli ve sertlik dozajı yüksek isimleri katmak isteyen Cim Bom, iki oyuncuyu da transfer etmek istiyor.

Metin Karabaş