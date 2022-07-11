Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray 'ın gündeminde yer alan Idrissa Gueye'de flaş bir gelişme yaşandı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Paris Saint-Germain'den ayrılması gündemde yer alan Senegalli yıldız Idrissa Gueye'nin transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüpler arasında yeni görüşme

Sarı-Kırmızılı ekibin girişimlerini yoğunlaştırmayı hedeflediği belirtilirken, iddialara göre 12 Temmuz (Yarın) iki kulüp transfer görüşmesi için masaya oturacak.

Galatasaray'ın, 5 milyon Euro'luk ilk teklifin PSG tarafından yetersiz bulunmasının ardından Fransız devini ikna etmek için yarın revize edilmiş bir teklif sunabileceği de aktarılanlar arasında yer aldı.

Kadroda düşünülmüyor

2019 yılından bu yana PSG forması giyen Idrissa Gueye, takımın gelecek sezon kadro planlamasında düşünülmüyor. Fransız ekibi, futbolcunun maaş yükünden kurtulmak için yolların ayrılmasını planlıyor.

Geçtiğimiz sezon PSG forması ile 33 maça çıkan 32 yaşındaki Idrissa Gueye, 4 kez gol atıp, 1 kez de asist yapmayı başarmıştı.



