Süper Lig 'de yoluna şampiyonluk parolasıyla devam eden ve UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda liderliğini sürdüren Galatasaray , iç transferde atağa kalktı. Sarı Kırmızılı ekip, 26 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile 4, 27 yaşındaki Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama ile 2, 26 yaşındaki file bekçisi İsmail Çipe ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Taylan Antalyalı 2025-2026, Luyindama 2023-2024, İsmail Çipe ise 2022-2023 sezonu sonuna kadar Sarı Kırmızılı formayı terletecek.

4 milyon TL imza parasıyla geldi

2019-2020 sezonu başında Erzurumspor'dan 4 milyon TL imza parasıyla kadroya katılan Taylan Antalyalı, ilk sezonunda 2 milyon TL, ikinci sezonunda 2.2 milyon TL kazandı. Bu sezon 2.5 milyon TL garanti ücret alan 27 yaşındaki orta saha, önümüzdeki sezon ise 3 milyon TL kazanacaktı. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Taylan Antalyalı, Galatasaray formasıyla çıktığı 76 maçta 2 gol, 8 asistle skora katkı sağladı.

8 milyon euro bonservis

2019-2020 sezonu başında 8 milyon euro bonservisle Standart Liege'den transfer edilen Luyindama'nın ise Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu. Galatasaray formasıyla 75 resmi maçta forma giyen Kongolu stoper, 5 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri olan Luyindama, Galatasaray'dan yıllık 1.050.000 kazanıyordu.

İsmail Çipe ile 1 yıl daha

Galatasaray, 26 yaşındaki kaleci İsmail Çipe'nin sözleşmesinin de 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Sarı Kırmızılı ekibin altyapısından yetişen İsmail, Sarı Kırmızılı formayla toplam 9 resmi maçta oynarken kalesinde 13 gol gördü.



