Galatasaray'dan heyecanlandıran paylaşım!

Galatasaray taraftarlarının transfer döneminde sık sık yönetimi eleştirmesinin ardından sarı kırmızılı yönetim harekete geçti ve Diagne için Kasımpaşa kulübü ile anlaştı. Galatasaray transferi duyurmadan önce sosyal medya hesabından 'Hazır mıyız' mesajı ile heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine taraftarlar büyük bir merakla beklemeye başladı.

30 Ocak 2019, Çarşamba 19:17 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan heyecanlandıran paylaşım!

Galatasaray transferi duyurmadan önce sosyal medya hesabından 'Hazır mıyız' mesajı ile heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine taraftarlar büyük bir merakla beklemeye başladı.

Galatasaray'ın forvet transferi için "Hazır mıyız?" paylaşımının ardından Galatasaray ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu resmi internet siteleri çöktü.

Transferin Digne olduğu öne sürülürken taraftarlar kısa zamanda sosyal medya hesaplarına yükelenerek beklemeye geçti.

Bu paylaşımın ardından Galatasaray resmi youtube hesabı 20 bin üzerinde yeni abone kazandı.


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