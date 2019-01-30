Galatasaray transferi duyurmadan önce sosyal medya hesabından 'Hazır mıyız' mesajı ile heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine taraftarlar büyük bir merakla beklemeye başladı.

Galatasaray'ın forvet transferi için "Hazır mıyız?" paylaşımının ardından Galatasaray ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu resmi internet siteleri çöktü.

Transferin Digne olduğu öne sürülürken taraftarlar kısa zamanda sosyal medya hesaplarına yükelenerek beklemeye geçti.

Bu paylaşımın ardından Galatasaray resmi youtube hesabı 20 bin üzerinde yeni abone kazandı.



