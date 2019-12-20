Teknik direktör Fatih Terim'in sürekli Ocak ayını işaret ettiği Galatasaray'dan ilk hamleler gelmeye başladı.

Fransız basınından Foot Mercato'ya göre; Sarı Kırmızılılar Fransız futbolunun önemli yıldızlarından olan ve birkaç sezondur adı sıkça Fenerbahçe'yle de anılan Hatem Ben Arfa'ya sözleşme önerdi.

1,5 yıl ve 4,5 milyon euro!

Haberde Galatasaray'ın önerdiği kontratın 1,5 sezonluk olduğu ve yıllık 3 milyon euro, toplamda da 4,5 milyon euroluk bir ödeme planını içerdiği belirtildi.

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Son olarak Rennes'de forma giyen ve Fransız ekibiyle 30 Haziran'da biten sözleşemsinin ardından birçok teklif almasına rağmen bunları değerlendirmeyen 32 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği belirtiliyor.

Mini yorum / Hakan Ateşler

Hoşgeldin yeni Belhanda!

Yine futboldan uzaklaşmış, yıldızı sönmüş ve maaşı yüksek bir "10 numara" geliyor sanki... Feghouli'nin, Belhanda'nın maaşı yetmiyormuş gibi, fiziksel olarak 7-8 aydır, kafa olarak ise yıllardır futboldan uzak Ben Arfa mı seçenek? Belhanda satılacakmış! Peki o zaman! Oynayacaksa Yunus Akgün oynasın.

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