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Galatasaray'dan hakem performanslarıyla ilgili sürpriz hamle

Galatasaray Kulübü, Süper Lig’de maçlarını yönetecek hakemlerin performanslarıyla ilgili istatistikleri resmi internet sitesinden yayımlayacağını duyurdu.

02 Ekim 2021, Cumartesi 22:15 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan hakem performanslarıyla ilgili sürpriz hamle

Galatasaray Kulübü, Süper Lig ’de maçlarını yönetecek hakemlerin performanslarıyla ilgili istatistikleri resmi internet sitesinden yayımlayacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Süper Lig’in 8. haftası itibarıyla uluslararası bağımsız istatistik kuruluşundan elde ettiğimiz veriler ışığında maçlarımızı yönetecek hakemlerin performansları ile ilgili karşılaştırmalı istatistiksel verileri, tarafsız, objektif ve yorumsuz bir şekilde web sitemizde bilimsel bir perspektifte yayımlayacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." denildi.


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