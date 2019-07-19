Gelecek sezon Devler Ligi başta olmak üzere 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray forvet arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar’ın gündemine son olarak Genk forması giyen Mbwana Samatta girmişti. Aslan, Tanzanyalı oyuncu için görüşmelere başlarken, Belçika ekibi pazarlıklarda bir hayli dişli çıktı.

Yoğun mesai harcıyor

Genk yönetimi, 26 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelini 11 milyon Euro olarak belirledi. Sarı-Kırmızılı yönetim bu rakamı düşürmek için yoğun mesai harcarken, Belçika temsilcisinin en ufak bir indirime yanaşmadığı kaydedildi. 11 milyon Euro’da ısrarcı olan Genk ile görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

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