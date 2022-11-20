Dünya Kupası arasına iyi bir giriş yapan Galatasaray , kadro konusunda sıkıntı yaşamamak adına da çalışmalarına hız vermiş durumda. Seferovic ve Icardi konusundaki son gelişmeler, Sarı-Kırmızılılar'ın golcü transferine yönelmesine neden oldu. Galatasaray, Fenerbahçe 'nin de gündeminde yer alan o isim için temaslara başladı.

Seferovic'in kupa mesajı

Cim Bom'un İsviçreli santrforu Haris Seferovic, Dünya Kupası öncesinde açıklamalarda bulundu. Katar'daki turnuvada forma giyecek olan golcü oyuncu, "Herkesin gidebildiği bir yer değil Dünya Kupası. Ülkemi temsil edeceğim için mutluyum. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım, takımım da yapacaktır. Umarım geleceğimiz en yüksek noktaya da geleceğiz" dedi.

Zor bir grupta olduklarını hatırlatan Seferovic, "Hedefimiz önce gruptan çıkmak tabii ki, birinci veya ikinci olarak oradan çıkmak. Daha sonra bakalım nerelere kadar gelebileceğiz" açıklamasını yaptı.

Abdülkerim'in aklı Milliler'de

Kısa sürede Galatasaray'a alışan ve savunmanın vazgeçilmez ismi haline gelen Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım kadrosuna girememenin üzüntüsünü yaşıyor. İskoçya ve Çekya karşılaşmalarında forma giyemediği için duyduğu hayal kırıklığını yakın çevresiyle paylaşan tecrübeli stoper, en büyük hedefinin Mart ayındaki maçlarda kadroya seçilmek olduğunu ifade ediyor.

Sezon başında Konyaspor'dan 3 milyon Euro'ya transfer edilen Abdülkerim Bardakçı, ilk sezonunda yıllık 17 milyon TL kazanıyor. Sözleşme bedeli gelecek yıl 19.5 milyon TL, daha sonraki yıl da 23.5 milyon TL'ye çıkacak.

Yusuf Demir tam not aldı

Avusturya U21 Milli Takımı formasıyla Türkiye'ye karşı mücadele eden Yusuf Demir'in performansı tam not aldı. Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son maçlarda kadroya alınmayan genç yeteneğin başarılı futbolu, Sarı-Kırmızılı takımda neden kendisinden yararlanılmadığı sorusunu da beraberinde getirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, özellikle Dünya Kupası arası sonrası Yusuf'a daha fazla şans vermenin hesapları içerisinde.

Genç takımlar şov yaptı

Galatasaray Futbol Akademisi'ne bağlı takımlar, dün çıktığı maçlarda büyük bir başarı ortaya koydu. U19 Takımı, Ankaragücü deplasmanından 3-0 galibiyetle dönerken, golleri 44 ve 57'de Baran Demiroğlu, 81'de Zeki Mert Saki kaydetti.

U14 takımı Florya'da Sarıyer'i 4-0 mağlup etti. Goller 26'da Oğulcan, 42'de Enes, 50 ve 59'da Ada'dan geldi. Galatasaray'ın yeni Alman antrenörleri, genç oyuncuların maçlarını yakından takip ediyor.

Aslan'dan golcü çıkarması

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Fransız golcünün transferini erken bitirmek üzere kolları sıvadı. Seferovic'le Ocak ayında yolları ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Icardi'nin de bonservisinin alınması zora girince Dembele harekâtına hız verdi. Galatasaray Yönetimi, Fransız golcünün işini sezon sonuna bırakmamak için Lyon ile bir görüşme ayarladı.

Cim Bom'da Moussa Dembele operasyonu başlıyor... Ocak ayında Seferovic'le yolları ayırıp, sezon sonunda da Gomis'i gönderecek olan Sarı-Kırmızılılar, Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması da zora girince, vakit kaybetmeden alternatif isimlere yöneldi. Bu doğrultuda, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Dembele'yi gözüne kestiren Sarı- Kırmızılılar, sezon sonunda Lyon'la sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki santrforla şimdiden anlaşmanın yollarını arıyor. Fransız kulübüyle bir görüşme ayarlayan Galatasaraylı yetkililer, önümüzdeki hafta içerisinde bonservis pazarlığına başlamayı planlıyor.

Erden Timur ilgileniyor

Fransız santrforun sözleşmesinin bitecek olması, Galatasaray'ın avantajlarından biri. Bu sezon takımında istediği şansları bulamayan Dembele de yeni tekliflere oldukça sıcak yaklaşıyor. Sarı-Kırmızılılar ayrıca Fenerbahçe ile girilecek rekabete de hazır. Dembele için kesenin ağzının açılacağı ve Erden Timur'un bizzat devreye gireceği öğrenildi.

2016'da gündeme gelmişti

Kariyerine PSG altyapısında başlayan Moussa Dembele, daha sonra Fulham'ın genç takımlarında forma giymiş, ardından A takıma yükselmiş ve 2016'da sözleşmesi bitince Celtic'in yolunu tutmuştu. Golcü oyuncunun Celtic'e gittiği dönemde adı Galatasaray'la da anılmış, ancak o günlerde kulübün tercihi Eren Derdiyok ve Kolbeinn Sigthorsson'dan yana olmuştu.

İskoçya'da yıldızı parladı

Celtic'te yıldızını parlatan Dembele ise 2 yıl içinde 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Lyon'a imza atmıştı. 2021'de yarım sezonluğuna Atletico Madrid'e de kiralanan Moussa Dembele, kontratında son yılına gelmesiyle, kulübünden ayrılma kararı aldı.