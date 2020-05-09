Galatasaray Kulübü, koronavirüs tespit edilen kulüplere toplu geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüp resmi sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Ankaragücü ve Sancaktepe kulüplerine 'geçmiş olsun' mesajını duyurdu.