Galatasaray'dan 'geçmiş olsun' mesajı

Galatasaray Kulübü, koronavirüs tespit edilen kulüplere toplu geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüp resmi sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Ankaragücü ve Sancaktepe kulüplerine 'geçmiş olsun' mesajını duyurdu.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 20:19 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan 'geçmiş olsun' mesajı

Galatasaray Kulübü, koronavirüs tespit edilen kulüplere toplu geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüp resmi sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Ankaragücü ve Sancaktepe kulüplerine 'geçmiş olsun' mesajını duyurdu.

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