Galatasaray , Süper Lig 'de artan VAR tartışmalarına resmi sitesi üzerinden de yaptığı bir açıklamayla dahil oldu. Süper Lig'in 10. haftasında 2-1 kaybettikleri Kayserispor deplasmanında özellikle maçın başındaki penaltı ihtimalli pozisyonun VAR tarafından incelenmemesine gösterilen tepki, 10. hafta maçlarının tamamlanması ile daha sert bir şekilde dile getirildi.

Okan Buruk tepki göstermişti

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklama VAR sistemini hedef almıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Maalesef Türkiye’de VAR sistemi bugün yine çalışmadı. Şu anda mevcut düzendeki VAR hakemlerinin bu lig için yeteriz ve tehlikeli olduğunu tekrar ortaya koydu. Bugün özellikle bizim attığımız gol VAR’dan döndü. Kural bunu söylüyor; ama rakip ceza sahasında elle oynamanın da penaltı olduğunu söylüyor. VAR’daki hakemlerin orta hakemi uyarması gerekirdi. Hakemlerle uğraşmaktan yorulduk. Hakem atamalarının sadece Galatasaray’ı sinir etmek için yapıldığını net bir şekilde söyleyebilirim. Bugünkü Arda Kardeşler ataması, Yaşar Kemal Uğurlu ataması… Bunlar hem oyuncuların hem taraftarın sinirini bozmak için yapılan atamalar. Bunda önceden kötü niyet aramıyorduk ama artık yavaş yavaş aramaya başladık" şeklinde konuşmuştu.

VAR sisteminin kötü çalıştığının bir kez daha ortaya çıktığını belirten Buruk, "VAR sisteminin olumsuz olduğunu, kötü çalıştığını tüm Türkiye söylüyordu. Bunu tekrar gördük. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Kimin hakkı verilecekse verilsin. Her hafta burada birisini idare ediyorlar. Türkiye’de mevcut VAR hakemlerinin sabitlenmesi Türk futbolu için sakıncalı ve tehlikeli bir hal aldı. Galatasaray’ın hakkı yıllardır devamlı yeniliyor. Taraftarımızın bununla ilgili sıkıntısı var. Maçla ilgili çok iyi olmadığımızı söyledim, bunun altını çizeyim. Diğer yandan da VAR hakemlerinin bugünkü oyuna etkisi bizim için üzücü şekildeydi. Hakem atamalarından mutsuzuz. Sadece aleyhimize giden VAR görüntüleri var. Umarım bununla ilgili adım atılır ve düzenleme yapılır. Hakemlerle ilgili mutsuzluk her hafta takımların söylenmesine yol açıyor" demişti.

Giresunspor ve Ümraniyespor'dan çıkma isteği

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ve Ümraniyespor, VAR sisteminin kullanımına yönelik kendi maçlarında dikkat çeken hatalardan şikayet ederek VAR sisteminin maçlarında kullanılmaması talebinde bulunmuşlardı.

Son tepki Ömer Erdoğan'dan

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü, sahasında ağırladığı Fenerbahçe 'ye 3-0 mağlup olurken karşılaşmanın ilk yarısında 1 golü VAR sisteminden iptal edilen ev sahibi ekibin teknik direktörü Ömer Erdoğan da kararlara tepki gösterdi. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Hakemle ilgili not tutmuştum. Özellikle maçın ilk yarısında İrfan Can Kahveci'nin Emre Kılınç'a dirsek atmasına kart bile göstermedi. İkinci yarıda Tolga Ciğerci'ye tabanla müdahaleye yine kart göstermedi. Hakemler maalesef bu tür maçlarda bir şekilde küçük küçük dokunuşlarla maçın seyrini biraz değiştiriyorlar. Bu bahanenin arkasına sığınmak istemiyorum. Aynı şekilde incelenmesi gereken çok ciddi bir pozisyon var. Bizim kullandığımız korner sonrası Osayi Samuel'in çok bariz dirseğiyle uzaklaştırması ince bir detay. Ofsayt çizgileri de özellikle attığımız ilk sayılmayan golde çok ince bir karar. Çizgide bir şey görülmüyor ama bu şekilde değerlendirildi. Hakemin performansından çok memnun kaldığımı söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan açıklama: Utanç Vesikası!

VAR sisteminin kullanımında yaşanan gelişmelere Galatasaray, resmi sitesi üzerinden sert bir tepki verdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftası sonrasındaki manzarayı iki kelimeyle tarif edebiliriz; Utanç Vesikası!

Bugün gelinen noktada açıkça görülüyor ki, futboldaki pozisyon tartışmalarını ortadan kaldırmak adına devreye sokulan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR), saha içinde adaletli bir yönetim sağlamaktan ziyade farklı amaçları meşrulaştırmaya çalışmak için yaratılan bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır.

Galatasaray’ın tüm maçlarında kısa devre yaparcasına çalışmayan VAR sisteminin, utanma, hakkaniyet ve adalet duygusunu kaybetmiş art niyetli kişiler tarafından, belli takımların işine gelir şekilde uygulandığı gerçeği artık şüphe götürmez bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır.

Adeta sinir uçlarımızla oynamak amacıyla atanmış hakemler eliyle ve belli odaklar tarafından yönlendirilen maçlar nedeniyle, kendimize öncelik olarak koyduğumuz ligimizin marka değerini yükseltme hedefinin, sayenizde, beyhude bir çaba haline geldiğini üzülerek görmekteyiz.

Biliniz ki sistematik olarak kurguladığınız oyunun ilk günden beri farkındayız ve bu bilinçle sezon başından beri tüm hatalarınızı teker teker not ediyoruz. Bunları ortaya koyduğumuzda bizlerin haklılığı ortaya çıkacak. Sizlerin bu gerçekleri manipülatif söylemlerle ve yarattığınız adaletsiz düzenin unsurlarıyla bertaraf etme çabalarınızı da, kamuoyunu nasıl yanıltmaya çalıştığınızı da tespit etmeye devam edeceğimize ve yapacağınız tüm eylemlerin takipçisi olacağımıza emin olabilirsiniz.

Görüyoruz ki bu haksızlıklar sadece bize değil kayrılan birkaç kulüp dışında herkese yapılmaktadır. Günden güne kararlılıkla artacak mücadelemiz ise sadece kendimiz için değil bu sistemin zarar verdiği tüm kulüpler için olacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan acil beklentimiz, hakem katliamlarını bir bir belirleyerek bu facianın sorumlularını vakit kaybetmeden futboldan uzaklaştırması ve adaleti HERKES için sağlamasıdır.

Saygılarımızla"