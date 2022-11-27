Galatasaray 'da transfer hareketliliği devam ediyor. Ocak ayında kadroya birkaç takviye birden yapmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılı kulüp, geride kalan haftada olduğu gibi, önümüzdeki haftayı da son derece yoğun bir tempoda geçirecek. Gündemde birçok oyuncu için yapılacak temaslar var.

Anlaşma sağlandı!

Ancak öncelik, Moussa Dembele transferinde. Geçtiğimiz günlerde Fransız golcünün menaceriyle İstanbul'da bir araya gelen Galatasaray Yönetimi, anlaşma sağladı. 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini Ocak ayında almak isteyen Sarı-Kırmızılılar'da, Erden Timur'un Fransa'ya giderek Lyon'la masaya oturacağı öğrenildi.

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Nelsson satılabilir

Dembele için Lyon yetkilileriyle masaya oturacak olan Timur, listedeki bir diğer oyuncunun da transferini bitirmeye çalışacak. Sezonu Valencia'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki 1.90'lık stoper Cenk Özkaçar için de bonservis pazarlığı yapılacak.

A Milli Takım forması da giyen genç savunmacının transferinde anlaşma sağlanırsa, Sevilla'nın istediği Nelsson'un satış süreci de kolaylaşacak.

Sacha Boey kalmak istiyor

Adı Fransız kulüpleriyle anılan Sacha Boey, sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor. Sarı-Kırmızılı kulüpten zamlı sözleşme teklifi alan 22 yaşındaki sağ bek, gelen tekliflere kapalı olduğunu söyledi. Kulüp yöneticileriyle bir görüşme yapan Boey, "Tamamen Galatasaray'a ve gelişimime odaklıyım. Sezonu burada tamamlamak istiyorum. Ondan sonra neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Boey özellikleson haftalarda ortaya koyduğu müthiş performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Yerli golcü de alacaklar

Galatasaray, Moussa Dembele ile birlikte hem Seferovic'in hem de sezon sonunda Icardi'nin ayrılığına önlem almış olacak. Diğer taraftan Gomis'in yerine de yerli golcü arayışı sürüyor. Brighton forması giyen Deniz Undav'ın listede ilk sırada olduğu biliniyor. Deniz dışında birkaç yerli oyuncuyla daha görüşmeler yapıldığı da gelen haberler arasında.

Araplar yine Gomis'in peşinde

2018 yazında 6 milyon Euro'ya Al Hilal'e transfer olan ve burada elde ettiği başarılarla Arap taraftarların sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis'e yine teklif yağıyor. Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a geri dönen 37 yaşındaki santrfor, Sarı-Kırmızılı yönetimin izin vermesi durumunda, teklifleri değerlendirmek istiyor. Galatasaray Yönetimi, ara transferde yapılacak takviyelere göre Gomis'in tekrar Suudi Arabistan'a gitme isteğine onay verebilir. Bafetimbi Gomis, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon attığı 4 golle takımın en skorer isimleri arasında yer alıyor.





Dubois artık teklif bekliyor

İtalyan gazetelerinde Juventus'un transferiyle ilgilendiği iddiaları yer alan Leo Dubois, resmi teklif bekliyor. Galatasaray Yönetimi de 2 milyon Euro'ya alınan 28 yaşındaki Fransız sağ bekin ayrılığına gayet sıcak bakıyor. Tecrübeli futbolcudan 5 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi içinde olan Sarı-Kırmızılılar, buradan elde edilecek gelirle, Sassuolo forması giyen 23 yaşındaki Milli futbolcu Mert Müldür'ün transferini bitirmeye çalışacak.



