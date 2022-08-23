Süper Lig 'de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet alan fakat oynadığı futbolla büyük eleştiri toplayan Galatasaray 'da transfer çalışmaları da son hızıyla sürüyor. Sarı Kırmızılıların başta stoper bölgesi olmak üzere orta saha, kanat forvet ve forvet bölgesine transfer yapması bekleniyor.

Ligdeki ilk 3 maçta Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Haris Seferovic'in gol yollarında etkisiz kalması büyük eleştirilere neden oldu. İsviçreli golcünün özellikle Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada kaçırdığı goller uzun süre konuşuldu.

Galatasaray'ın forvet ve kanat forvet bölgesine iki önemli transfer yapmak için çalışmalarına hız verdiği belirtildi.

İki bölgeye transfer ihtiyacı

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde, ligin 3 haftadasında iki galibiyet, bir yenilgi alırken, genç teknik adamın özellikle ön taraftaki arayışları dikkatlerden kaçmadı.

Toplam 270 dakikada rakip filelere 2 gol gönderen sarı-kırmızılılarda ön taraftaki üretkensizlik dikkatlerden kaçmıyor. Okan Buruk da bu sorunu ortadan kaldırmak için geride kalan 3 haftada ağırlıklı olarak orta alan ve hücumda değişikler yaptı.

Ümraniye maçında hücum hattını tamamen değiştirip Emre Akbaba’nın yerine Mertens’i, Kerem’in yerine Emre Kılınç’ı, Gomis’in yerine de Seferovic’i, Yunus’un yerine Barış Alper’i ve Oliveira’nın yerine de Cicaldau’yu sahaya süren Buruk, bu şekilde sonucu değiştirme yoluna gitti. Buna rağmen gol yine ilk hafta olduğu gibi Gomis’ten geldi.

Ümraniye maçında değişiklikle beraber şans bulan 8 hücum oyuncusundan 1 gol çıkması, forvet hattındaki tıkanıklığı belgeledi.

Galatasaray’daki bu tablo, kanat ve forvet transferinin zorunluluğunu ortaya koydu.









Transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor ile oynanan maçın ardından en az 3 transfere ihtiyaç duyduklarını ifade etmişti.

Okan Buruk transfere dair şu ifadeleri kullanmıştı;

"Kadro genişliğine ihtiyacımız var. Mertens ve Torreira geldi inanılmaz bir özgüven kattı. Bu anlamda yine takviyelere ihtiyacımızın olduğunu düşünüyoruz. En az 3 tane daha oyuncu içeriye katıp bu kadro genişliğini oluşturmak istiyoruz. Geçen seneden kadrolarını koruyan rakiplerimiz var, takıma birçok transfer yapan rakiplerimiz var. İhtiyacımız olan bölgeler var. Elimizdeki oyunculardan tabii ki memnunuz ama yeni gelen oyuncularımızdan iki tane sakatımız oldu. Geniş bir kadroya ihtiyacımız var."

"Icardi'nin adı daha önce geçti. Yüksek maaş kazanan oyuncu ve bu maaşların Türkiye'de verilmesi zor, onunla ilgili bizim açımızdan net bir gelişme olmadı. Hücum hattına takviye düşünüyoruz, ihtiyaç olduğunu da düşünüyoruz. Bulabilirsek elimizdekilerden farklı bir oyuncu istiyoruz."

Forvete sürpriz aday

Ümranıyespor galibiyetiyle büyük moral bulan Galatasaray yeniden transfere yoğunlaştı. Seferovic'in beklentilerin altında kalması nedeniyle özellikle forvete takviye yapılması bekleniyor. Bu nedenle uzun süredir Mauro Icardi ve Andrea Belotti'yle ilgilenen ancak bir türlü sonuç alamayan Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Everton Teknik Direktörü Frank Lampard'ın da istediği Serhou Guirassy için Rennes'le temas kurdu. Fotomaç'tan Savaş Çorlu'nun haberine göre Galatasaray, kadro dışı bırakılan Gine asıllı forvet oyuncusunun durumuyla bilgi aldı.

Erden Timur babasıyla görüştü

2025 yılı sonuna kadar sözleşmesi olan Guirassy için sarı- kırmızılılar satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazır olduklarını iletti. Rennes yönetimi daha önce Fransız genç milli takımlarında da oynayan ancak Gine Milli Takımı'nı tercih eden Guirassy için Galatasaray'a görüşme yetkisi verdi.

Başkanvekili Erden Timur, Guirassy'nin menajerliğini yapan babasıyla temas kurdu ve şartlarını sordu. Oyuncunun babası önceliklerinin Premier Lig olduğunu söylese de Galatasaray'a kapıyı kapatmadı.

Serhou Guirassy geçen sezon Rennes forması altında 48 maça çıktı, 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray cazip bir ücret teklif ederek 26 yaşındaki yıldızı kadroya katmanın planlarını yapıyor.

Rakibi çok

Frank Lampard yönetimindeki Everton'ın forvet transferi için adayları arasında Serhou Guirassy ile birlikte Michy Batshuayi, Ollie Watkins ve Neal Maupay da bulunuyor.

Belotti'de kritik hafta

Roma'yı bekleyen Andrea Belotti için bu hafta hareketli geçebilir. Mourinho çok istekli ama Horoz lakaplı oyuncu için önce Felix ve Shomurodov'dan birisinin satışının yapılması gerekiyor. Ganalı için yarın Cremonese ile bir görüşme yapılacak. Bologna ise Özbek oyuncu Shomurodov için çalışıyor. İki oyuncu gitmezse Andrea Belotti için Galatasaray ve Nice ihtimali ortaya çıkabilir.

Wanda Nara kabul etmedi

Mauro Icardi konusunda Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi... Icardi'nin Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ancak eşi Wanda Nara'nın Paris'teki lüks hayatı bırakmak istemediği için kocasını gitmekten vazgeçirdiği iddia edildi.

ADN Sur'un haberinde, "Galatasaray ikna edemedi. Wanda Nara, PSG'de istenmeyen kocasına yeni alternatifler arıyor" ifadelerini kullandı.











