Alan, Falcao ve Demba Ba konusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray’la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Tottenham’dan ayrılmak isteyen Fernando Llorente’nin Galatasaray’la görüştüğünü yazan Daily Star, “Türkiye’ye gitmek seçeneklerinden biri. Çünkü burada oynayamıyor ve çok mutsuz. Fernando Llorente, Türk deviyle her konuda anlaştı ancak diğer seçenekleri de görmek istiyor” haberini yaparak bu transfer gelişmesini okuyucularına duyurdu.

TOPLAMI 90 DAKİKASI BİLE DEĞİL

33 yaşındaki İspanyol forvetin bu sezon sonunda mukavelesi bitecek. Tottenham’ın onun için herhangi bir ücret talep etmesi beklenmiyor. İngiliz ekibi, en azından futbolcunun yarım sezonluk maaşını ödemekten kurtulmayı planlıyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon 4 lig maçında sadece 23 dakika sahada kaldı! Şampiyonlar Ligi’nde de 3 karşılaşmada 33 dakika forma giyebildi. Gol ve asist başarısı gösteremedi. Sadece rotasyonda kullanıldı.

İKİNCİ BİTİRİCİ HIZLI OLACAK

1.93 boyundaki futbolcunun şu anda bir sakatlığı bulunmuyor. Galatasaray’ın böyle pivot bir forvet alması durumunda ikinci golcü olarak daha hızlı bir ismi tercih etmesi bekleniyor. Fernando Llronte, Tottenham’dan haftalık 75 bin pound alıyor. Sarı-Kırmızılı ekibin bu parayı karşılayacağı ancak önümüzdeki sezon için daha düşük bir ücret ödeyeceği belirtildi. İspanyol yıldızın kariyeri, Athletic Bilbao günlerinden sonra düşüşe geçmişti. (Akşam)