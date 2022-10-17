Transfer döneminde birçok futbolcuyu transfer eden Galatasaray 'da transfer çalışmaları sürüyor.

Gol yollarında sıkıntılar yaşayan Galatasaray, Rus golcü oyuncu Fedor Smolov'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cimbom, 32 yaşındaki oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak için transfer teklifi sunduğu iddia edildi.





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Yıldız transferler yapıldı

Oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Sarı-Kırmızılılar birçok yıldızı kadrosuna katmıştı. Galatasaray, orta saha ve hücum hattına yaptığı takviyelerle dikkat çekmişti. Aslan, Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi ve Milot Rashica'yı kadrosuna katmıştı.









Marcao Sevilla'ya gitti

Aslan'da Sezonun tamamlanmasıyla Teknik Direktörük koltuğuna oturan Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrıldı. Galatasaray'da Brezilyalı savunmacı Marcao, 12 milyon euro artı bonuslar karşılığında Sevilla'ya giderek bonservis geliri kazandırdı. Takımdan ayrılan diğer isimler Emre Akbaba, Olimpiu Morutan, Valentine Ozornwafor, Mbaye Diagne, Aytaç Kara, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Ömer Bayram, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar oldu.









Gündemde Smolov var

Rus basınında yer alan habere göre Galatasaray, önümüzdeki yaz Smolov transferini gerçekleştirebilir. 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyu Cimbom bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Avukat Alexander Dobrovinsky'in yaptığı açıklamaya göre, "Bana göre Smolov yurtdışında oynamaya hazır değil. Ama oyuncu ile Galatasaray'ın ilgilendiğini duydum. Tabii ki bu sadece söylenti düzeyinde. Ne olur bilmiyorum." dedi. (Ajansspor)