24 Aralık Pazartesi son dakika Galatasaray transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda gidecek ve gelecek oyuncular büyük merak konusu. Peki Galatasaray kimleri transfer edecek. Ozan Kabak'a teklif var mı? Mariano ve Maicon takımdan ayrılacak mı? İşte Fanatik'in özel transfer haberleri ve gazetelere yansıyan transfer haberleri...

Galatasaray Balotelli'yi transfer ediyor

Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi… Son iki sezondur Mario Balotelli için nabız yoklayan Sarı-Kırmızılılar, İtalyan golcünün transferinde mutlu sona ulaşamamıştı. Ancak şimdi şartla daha uygun hale geldi… Sezon başında Gomis’in satılmasının ardından forvet transferi yapamayan yönetim, aldığı ağır eleştirileri Balotelli transferiyle sonlandırmayı hedefliyor… Nice’de teknik direktör Patrick Viera’yla arası açılan Balo, Fransızlar tarafından satış listesine konuldu.

Görüşme için randevu alındı!

LİGUE 1 ekibinde istenmeyen adam ilan edilen 28 yaşındaki golcünün menajerler tarafından Galatasaray’a önerildiği ve yönetim de konuyu teknik direktör Fatih Terim’e ilettiği öğrenildi. Terim’in hiç düşünmeden “Balotelli mi? Alabiliyorsak hemen alalım. Gol sorunumuzu kökten çözer” yanıtını verdiği belirtildi. İmparator’un bu cevabının ardından Sarı-Kırmızılılar’ın transfer komitesi İtalyan santrfor için girişimlere başladı ve ilk görüşme için randevu aldı.

Ocakta parcalıyı giyecek

Fransız basınına yansıyan haberlere göre Nice, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mario Balotelli için 1.5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor… Galatasaray ise oyuncunun 6 aylık sözleşmesi kalmasından dolayı 750 bin euro önermeyi planlıyor… Sarı-Kırmızılı yönetimin fiyat arttırabileceği de gelen bilgiler arasında. Tarafların anlaşması durumunda İtalyanların hırçın çocuğu ocak ayından sonra Galatasaray formasıyla Türk Telekom Stadı'nda ter dökecek. (Güneş)

Ozan Kabak Cardiff'e gidiyor!

Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve bu sezon stoper bölgesindeki eksikliklerden ötürü Fatih Terim'in forma şansı verdiği ve herkesin beğenisini kazanan Ozan Kabak Cardiff yolcusu...

Ocak ayında pek çok bölgeye takviye yapmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, yeni transferlere kaynak yaratmak adına genç yıldızı Ozan Kabak’ı satmaya hazırlanıyor. Cim Bom’un Premier Lig ekiplerinden Cardiff City ile bir süredir temasta olduğu ve 9 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bu rakam Galatasaray’a peşin olarak ödenecek ve sözleşmeye göre Aslan, Ozan’ın sonraki satışından ciddi bir pay alabilecek. Aynı zamanda mukavelede yüksek rakamlar içeren bonuslar yer alıyor.

İlk yarıda ligde 13, Şampiyonlar Ligi’nde 4 maça çıkan Ozan Kobak, dünkü Sivas mücadelesinin ikinci yarısında hatasızdı. Ozan Kabak için geçtiğimiz hafta da Manchester City ve Manchester United iddiaları ortaya atılmıştı.

Galatasaray'ın yeni golcüsü Carvalho!

Devre arasında iki forvet takviyesi planlayan Galatasaray gözünü Çin'e çevirdi. Demba Ba'yı Shanghai Shenhua'dan sezon sonuna kadar bedelsiz kiralamaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, Guangzhou'nun golcüsü Alan'ı ise 2 buçuk yıllığına kadrosuna katmak istiyor.

Brezilyalı Alan, Galatasaray'a gelmeye hazır ancak kulübü Guangzhou'nun kendisini serbest bırakmasını bekliyor. Alan için bonservis ödemeyi düşünmeyen sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki Sambacı'ya yıllık 3 milyon Euro ödemeyi göze aldı.

(Sabah)

Alan'dan Galatasaray'a 3.5 milyon Euro...

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde açıklayacağı ilk isim, Alan olacak.

Çin’den ayrılmayı kafasına koyan 29 yaşındaki Brezilyalı forvet ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Sarı-Kırmızılılar, Alan’a yıllık 3.5 milyon Euro ücret ödemeyi kabul etti. Alan’ın yüksek imza parası talebinden ise vazgeçtiği öğrenildi. Alan, Guangzhou’daki bonservis sorununu ise kendisi çözecek.

Mariano gitti gidiyor!

Tecrübeli sağ bekin satışında Sarı-Kırmızılılar’ın yaklaşık 4.5 milyon Euro’luk bir gelir elde etmesi bekleniyor. Sevilla’dan 4 milyon 750 bin Euro’ya alınan Mariano, geçen sezonki şampiyonlukta ciddi pay sahibi olmasına rağmen bu sezon pek çok maçta formasını Linnes’e kaptırdı.

Maicon Roque görüşme odasına

Mariano’nun yanı sıra Maicon da Ocak ayında Galatasaray’la bağlarını kopartabilir. Ailevi sıkıntılar yaşayan ve eşi Brezilya’ya dönen tecrübeli stoper, Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılmak istiyor. Yönetim, Brezilyalı stoperin menaceriyle ile hafta içinde görüşme gerçekleştirecek. Cim Bom, 8 milyon Euro’ya transfer ettiği başarılı stopere 5 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeyi düşünüyor.