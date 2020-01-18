Galatasaray'dan forvet atağı! 17 yaşında...

Galatasaray, Kazımcan Karataş için Altay'a 500 bin TL'lik teklif götürdü

18 Ocak 2020, Cumartesi 11:38 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan forvet atağı! 17 yaşında...

Transfer çalışmalarını sürdüren ve geleceğe yönelik hamlelere yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir hamle yaptı.

Transferde geleceğe yönelik adımlar atan yönetim, Altay'ın 17 yaşındaki oyuncusu Kazımcan Karataş için teklifte bulundu. İzmir ekibine 500 bin TL'lik bonservis önerisi yapılırken yanıt bekleniyor.

Forvet oynayan Kazımcan Karataş'ı sarı-kırmızılılar ilk olarak U-19 Takımı için düşünüyor.

ATALAY BABACAN'LA 2022'YE KADAR DEVAM

Galatasaray, altyapısında yetişen 19 yaşındaki orta saha Atalay Babacan'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Denizlispor'dan 2013'te amatör olarak transfer edilen ve 2017'de profesyonel sözleşme imzalanan Atalay Babacan, A takımla 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.(Sabah)

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