Bugün basında 'Florya'nın babası' başlığıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışanların maaşlarının ödenmediği ve bu maaşları teknik direktör Fatih Terim'in cebinden verdiği yönünde bir haber vardı. Galatasaray Kulübü, yapılan bu haberle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte sarı kırmızılıların resmi internet sitesinden yaptığı o açıklama:

Sabah Gazetesi'ndeki "Florya'nın Babası" başlıklı haberde yer alan, kulübün yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle Florya’daki altyapı çalışanları ve diğer görevlilerin maaşlarının kulüp tarafından karşılanamadığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır.

Yönetimimiz göreve geldiği 2018 yılı Ocak ayından bu yana, tüm personellerimizin maaşını gününde ve eksiksiz şekilde yatırmıştır.

Bu hayal ürünü haberin, son dönemde yalanlamak zorunda kaldığımız diğer haberler gibi algı oluşturmaya yönelik çalışmaların bir parçası olduğu açıktır. Camiamızın, Galatasaray’a zarar vermeye yönelik bu tür manipülatif, gerçek dışı haberlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.