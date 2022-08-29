Galatasaray , Trabzonspor 'la deplasmanda oynadığı Süper Lig'in 4. haftasındaki mücadele öncesi yeni bir uygulamaya imza attı. Teknik direktör Okan Buruk'un talimatıyla eski bir Süper Lig hakemi Galatasaraylı oyunculara Trabzonspor maçının hakemi Ali Palabıyık'ı analiz etti.

Florya'da Ali Palabıyık çalıştılar

Galatasaray teknik ekibi ve futbolcular Trabzonspor analizi dışında özellikle takıma yeni katılan oyunculara bir süper lig hakemi vasıtasıyla hakem Ali Palabıyık'la ilgili bilgiler paylaştı.

"İletişime açık bir hakem"

Yapılan analizde takımın yeni yıldızlarına Ali Palabıyık'ın artı ve eksi yönleri anlatılırken doğru iletişim kurulursa sıkıntı yaşanılmayacağı iletildi.

Karşılaşma boyunca Sarı-Kırmızılı takımdan Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu sadece sarı kart gördü.

Galatasaray'da oyuncuların gereksiz kart görmemeleri ve hakemlerle doğru iletişimi kurmaları adına teknik ekibinin bu uygulamayı Süper Lig'deki önemli karşılaşmalar öncesi yapacağı belirtiliyor.

Yakup Çınar





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