Galatasaray’dan Florin Andone açıklaması

Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone’den korkulan haber geldi. Sarı-Kırmızılı kulüpten, Andone’nin sakatlığıyla ilgili şu açıklama yapıldı: “Gaziantep FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Florin Andone’nin, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir.” Böylece ilk yarıyı kapattığı resmen ilan edilen Rumen golcünün yokluğunda gözler hem Adem Büyük’ün hem de Falcao’nun üzerinde olacak. Kolombiyalı yıldızın milli ara sonrası takıma katılabilmesi için çalışmalar sürüyor.

Geri dönüşü 3 ayı bulacak

Adem’in ise ligde Başakşehir’le oynanacak maçta ilk 11’de forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Andone’nin ise sezonun ikinci devresindeki dönüş süreci de sıkıntılı olacak gibi görünüyor. Oyuncunun rehabilitasyonu ve maç kondisyonu kazanması tahmin edilenden çok daha uzun sürebilir. Rumen oyuncunun takımla çalışmalara da 3 ay içinde başlayacağı tahmin ediliyor.

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