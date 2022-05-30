Kiralık gittiği Adana Demirspor'da 9 gol-12 asiste imzasını koyan Yunus Akgün sezona damgasını vurdu. Galatasaray 'a geri dönen 21 yaşındaki yıldız, artık A Milli Takım oyuncusu oldu. Gelecek sezonda tekrar sarı-kırmızılı formayı giyecek 2000 doğumlu genç futbolcu, 80 bin TL aylık maaş alıyor. 11 Haziran'da seçilecek yeni yönetim iç transferde ilk hamlesini Yunus Akgün'e yapacak. 2024 yılırda sona erecek kontratı uzatılacak ve 800 bin TL olan yıllık ücreti de takımdaki diğer yerli oyuncularla aynı seviyeye çıkarılacak.

KADRONUN BANKOSU OLACAK

900 bin TL'ye oynayan Kerem Aktürkoğlu geçen sezon içinde 5 yıllık yeni sözleşme imzalamış ve 7 milyon TL kazanmıştı. Kerem gibi Yunus'a da benzer mali şartlar önerilecek. Adana Demirspor'daki performansıyla Avrupa'dan kulüplerin dikkatini çeken 21 yaşındaki solak yıldız, yerli kuralı sayesinde Aslan'ın bankosu olacak.

PERFORMANSIYLA AVRUPA'YI SALLADI

Yunus, Adana Demirspor formasıyla bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig 'deki 23 yaş altı oyuncular arasında 119 dribblingle en başarılı üçüncü futbolcu oldu. İlk ikide Milan'dan Rafael Leao (193) ve Real Madrid'den Vinicius Junior (155) yer aldı. (Sabah)