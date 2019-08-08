Seri’nin yanına alınacak oyuncu için rotasını İngiltere’ye çeviren Galatasaray’da sıcak saatler yaşanıyor. İngiltere’de bu akşam sona erecek transfer döneminin bitmesini bekleyen Sarı-Kırmızılı yönetim, sonrasında takımında kalan bir önliberoyu renklerine bağlayacak. Fatih Terim’in sağ kolu Şükrü Hanedar Ada’da bulunurken, görüşmeleri yürütüyor.

Kiralama formülü

İlk olarak Chelsea’nin yıldızı için temaslarda bulunan Galatasaray İdari Menaceri, 1 sezonluk kiralama teklifini Londra ekibine iletti. Ancak oyuncunun Türkiye’ye gelmeye pek sıcak bakmadığı öğrenildi. Her şeye rağmen Bakayoko kesin kararını henüz vermezken, listede 2 önemli orta saha oyuncusu daha var: Arsenal’den Elneny ve Everton’dan Schneiderlin.

Lig başlayana kadar...

İki kulübe yakın kaynaklar Galatasaray’ın görüşme halinde olduğunu doğrulurken, oyuncuların menaceriyle de pazarlıklar sürüyor. En iyi ismin, en iyi şartlarda Sarı-Kırmızılı takıma kazandırılması hedefleniyor. Seri’nin yanına savunma yönü ağır basan bir oyuncu isteyen Fatih hoca, yönetimden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Lig başlayana kadar bu üçlüden birinin İstanbul’a gelmesi planlanıyor.