Süper Lig'e corona virüs sebebiyle süresiz olarak ara verildi. Karşılaşmalar oynanmasa da transfer çalışmalarını ve temaslarını sürdüren ekiplerden Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kulübüyle yaşadığı problemler nedeniyle kadro dışı bırakılan Ganalı oyuncu Bernard Mensah için ülkesinin basın organlarında Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiği hatta kulübü Kayserispor'a teklif götürdüğü yönünde haberler çıktı.

MALİ PROBLEM NEDENİYLE AYRILMAK İSTİYOR

Daha önce Beşiktaş ile de adı anılan golcü oyuncu için 'Ghanasoccernet.com' da yer alan haberde yaşadığı mali problemler yüzünden oyuncunun takımdan ayrılmak istediği yazıldı. Kayserispor'a transfer sezonunda 3 yıllık imza atan oyuncunun kulübüne ayrılmak istediğini beyan etmesi üzerine birçok kulübün kendisine teklif götürdüğü teklif götüren kulüpler arasında Galatasaray'ın da yer aldığı yazıldı.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, yazılı açıklamasında, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle Bernard Mensah'ın kadro dışı bırakıldığını belirtmişti.

İŞTE O TEKLİF

Ayrıca haberde sarı-kırmızılıların teklifine dair detaylara da yer verildi. Buna göre, Galatasaray Mensah için kulübü Kayserispor'a 2 milyon Euro + Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i vermek istiyor. Taşdemir, halihazırda Kayserispor'da kiralık olarak forma giyiyor.

Öte yandan Mensah için Kayserispor'un kapısını çalan ekiplerden Beşiktaş'ta kulübe 3,5 milyon Euro teklif etmiş ancak siyah-beyazlıların bu teklifi Kayserispor cephesinden kabul görmediği de haberde yer alan bilgiler arasında...

Mensah, Kayserispor formasıyla bu sezon 1785 dakika sahada kalırken, çıktığı 21 maçta takımına 3 gol ve 8 asistlik bir katkı sağladı.