UEFA ile yaptığı FFP anlaşması nedeniyle transferde ayağını yorganına göre uzatmak zorunda olan Galatasaray, futbol takımının geçen sezon 89.4 milyon Euro olan yıllık maliyetini 2018-19 sezonunda 76 milyon Euro'ya kadar çekti.

Fatih Terim'in yazın yapacağı transfer operasyonunda bu rakamı daha da aşağı çekmenin planları yapılıyor.

Yıllık garanti ücreti 1.2 milyon Euro olan Luyindama ve 800 bin Euro olan Marcao örneğinde olduğu gibi yeni transferlerin maliyetine dikkat edilecek. Tavan ücreti 2.5 milyon Euro olarak belirleyen yönetim, bu yüzden bonservisine 10 milyon Euro ödediği Diagne'nin sözleşmesine yıllık 2.350 milyon Euro yazdı.

FERNANDO İLE İPLER KOPACAK

Yönetim mevcut kadroda 2.5 milyon Euro'nun üzerinde alan her oyuncu için de gelecek teklifleri değerlendirecek.

Feghouli 3.850 milyon Euro, Muslera 3.575 milyon Euro, Belhanda ve Fernando 3.3 milyon Euro kazanıyor. Bu isimlerden Fernando ile yollar büyük olasılıkla ayrılacak. Suudi Arabistan'dan talipleri olan Belhanda için sıkı bonservis pazarlığı yapılacak. Sözleşmesinde Körfez ülkelerine geçerli 4.250 milyon Euro çıkış maddesi bulunan Feghouli'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. (Sabah)