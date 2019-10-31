Gomis’ten sonraki santrfor sorununu bir türlü çözemeyen ve bu sezonun flaş transferi Radamel Falcao’dan da yararlanamayan Galatasaray, ciddi bir gol sorunu yaşıyor. Sarı- Kırmızılı ekip, geride kalan 9 haftada sadece 9 gol bulabildi. Süper Lig’de Galatasaray’dan daha az gol atan sadece 3 takım var. Kayserispor ve Göztepe 8, Ankaragücü 6 gol kaydetti. Üstelik Cim Bom, bu 9 golden 3’ünü 8 kişi kalan Kayserispor karşısında, diğer 3’ünü de 10 kişi kalan Sivasspor karşısında buldu. 4 maçta rakip fileleri havalandıramayan Aslan, 3 maçta ise 1’er gol attı.

Hem atamıyor hem yemiyor!

Kötü hücum tablosuna karşın, ligin en iyi savunma performanslarından biri Galatasaray’a ait. Aslan, 9 haftada 9 gol yedi. Bu alanda Fenerbahçe ile birlikte Süper Lig’in zirvesinde yer alan Cim Bom, 3 maçta kalesini gole kapattı, 8 kişilik Kayseri, 10 kişilik Sivas ve Denizli’den 2’şer gol yedi. Diğer 3 karşılaşmada da kalesinde 1’er gol gördü.

Yasin Cam

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