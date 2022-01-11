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Galatasaray'dan flaş Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'da dün Fatih Terim ile yolların ayrıldığı açıklandı. Bu haber spor kamuoyuna duyurulmasının ardından büyük yankı uyandırdı. Bu sabah saatlerinde Sarı Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Fatih Terim ile ilgili flaş bir paylaşım geldi.

11 Ocak 2022, Salı 09:05 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan flaş Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray 'da dün 4. Fatih Terim dönemi resmen sona erdi ve Başkan Burak Elmas, tecrübeli teknik adamla yaptığı toplantının ardından yolların ayrıldığını spor kamuoyuna duyurdu.

Bu haber spor kamuoyuna duyurulmasının ardından büyük yankı uyandırdı. Bu sabah saatlerinde Sarı Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Fatih Terim ile ilgili flaş bir paylaşım geldi. 

Sarı Kırmızılı kulübün paylaşımında, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim." ifadelerine yer verildi. 

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