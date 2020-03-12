Galatasaray, korona virüs nedeniyle pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunarak Türk Telekom Stadı'nda dezenfekte işlemi yapılmasını istedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un sosyal medya hesabındna yaptığı açıklama şöyle;
Galatasaray Spor Kulübü'nün talebi üzerine bu pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin tüm kapalı alanları, cumartesi günü İBB Hijyen ekiplerince dezenfekte edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.