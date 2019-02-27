Ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak olan Cim-Bom, maç saatinde hava sıcaklığının eksi 9 dereceye çıkacağı endişesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuru yaptı, gündüz oynanmasını istedi. TFF ise yayıncı kuruluşla görüştükten sonra kararını verecek.

Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 19.00’da oynanmasına itiraz etti, Türkiye Futbol Federasyonu da yeni bir düzenleme için harekete geçti.

Sarı-kırmızılılar, maçın oynanacağı pazar günü 19.00’da, tahmini hava sıcaklığının eksi 7 olacağı, karşılaşmanın ikinci yarısında eksi 9’a kadar çıkacağını meteoroloji yetkililerinden öğrendi. Bu durumun sporcu sağlığını ve futbol kalitesini olumsuz etkileyeceğini düşünen Galatasaray Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yaparken, ligin resmi yayıncısı beIN Sports’a da isteğini iletti.

Yaklaşık 10 gündür konu ile ilgili sözlü olarak bazı temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar, konunun önemini anlatmak için işi resmiyete dökme kararı aldı. İtirazlarını işleme koyduran Galatasaray cephesi, maçın 13.30 ya da 16.00’da oynanmasını istedi. Beşiktaş ve Başakşehir’in Erzurum’da maçlarını akşam saatlerinde oynadığı ancak bu karşılaşmaların ağustos ve eylül aylarında yapıldığına dikkat çeken sarı-kırmızılılar, bu konuda mağdur olmak istemediklerini ifade etti.

Erzurumspor’un son dönemde ise bütün maçlarını gündüz oynadığına dikkat çeken Galatasaray Yönetimi, istenen saate alınması durumunda gündüz ile gece arasında 5-6 derecelik bir fark oluşacağı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun da konuyu değerlendirerek, bu konuda henüz bir görüş bildirmedi. Federasyonun yayıncı kuruluş ile görüştükten sonra kararını vereceği belirtildi.

(Milliyet)