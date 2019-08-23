UEFA ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde transferde eksiye düşmemesi gereken G.Saray, Okan Koçuk ve Kostas Mitroglou için FFP'ye özel hamleler yaptı. Bursa'ya verilmesi gereken 450 bin Euro serbest kalma bedelini Okan'a ödeten sarı-kırmızılılar, 700 bin Euro tazminat ödediği Mitroglou için de 1.250 milyon Euro kiralama bedeli gösterdi. Böylece mevcut koşullarda bütçesi -3.5 milyon Euro yerine -1.8 milyon Euro oldu. Diagne satılmazsa Yunus, Linnes ya da Donk 1.8 milyon Euro'nun üzerinde elden çıkarılıp FFP engeli ortadan kaldırılacak.

GİDER = 7.9 MILYON EURO

Luyindama: 5 milyon Euro (bonservis bedeli)

Seri: 1.5 milyon Euro (kiralama bedeli)

Emre Mor: 600 bin Euro (kiralama bedeli)

Nzonzi: 500 bin Euro (kiralama bedeli)

Ozornwafor: 300 bin Euro (bonservis bedeli)

GELİR: 6.03 MİLYON EURO

Fernando: 4.5 milyon Euro (bonservis bedeli)

Mitroglou: 1.250 milyon Euro (kiralama bedeli)

Ozornwafor: 200 bin Euro (kiralama bedeli)

Recep Gül: 80 bin Euro (kiralama bedeli)

FARK = Eksi (-) 1.870 milyon Euro

(Sabah)