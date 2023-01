Galatasaray , Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi’nde oynanan maçı 3-0’lık skorla kazanan Sarı Kırmızılılar ezeli rakibinin 4 puan önünde liderliği perçinledi. Galibiyet serisi 7 maça çıkan Aslan'a 3 puanı getiren goller 32. dakikada Sergio Oliveira, 78’de Kerem Aktürkoğlu ve 90+10’da Icardi’den geldi.

Okan Buruk: Burada 3-0 ile kazanmak gerçekten çok değerli

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Hem derbi hem de ligin devamı açısından çok önemli bir maçtı. Maça başlamamız, planlarımız büyük bölümde doğru işledi. Maçın geneline baktığımızda rakibimizden daha üstündük. Daha iyi oynayan taraftık. Daha konsantre olan, daha iyi hazırlanan ve maçı da kazanmayı hak eden taraftık. O yüzden oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çok değerli 3 puana imza attılar. Burada 3-0 ile kazanmak gerçekten çok değerli. Bizi her zaman destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Onlara bu galibiyeti armağan ediyoruz. Bizim için güzel, önemli, futbol açısından değerli bir geceydi" şeklinde konuştu.









"Yaptığınız değişikliklerin hepsi bizim için olumluydu"

Buruk, forvette Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirmesiyle ilgili sorulan soruya, "Biz teknik direktör olarak maçtan önce bir maç yaşıyoruz. Orada Barış'ı bu şekilde hayal etmiştik. Hem topu tutan hem de defansın arkasına koşular yapan, rakibi yıpratan bir Barış hayal etmiştik. O da bunu birebir uyguladı. Bazen bu kararlar tutmuyor olabiliyor. Bugün genel olarak baktığınızda bütün oyun planı tuttu. Yaptığınız değişikliklerin hepsi bugün bizim için olumluydu. O açıdan mutluyum. Olumsuz da olabilirdi. Barış'ı bundan sonra hem kenarda hem de ikinci forvet olarak kullanmayı düşünüyorum” diye cevap verdi.

"O yönünü burada kullanmak istedik"

Derbide Fransız futbolcu Leo Dubois'ya sol bekte görev vermesi hakkında ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Leo daha önce o bölgede oynamış ve bize olumlu izlenimi vermişti. Özellikle iyi savunma yapan bir oyuncu. O yönünü burada kullanmak istedik. Hücuma da desteği oldu. Kendini hep hazır tutuyor. İyi bir tecrübeye sahip. Görevini iyi bir şekilde yaptı" dedi.

"Şikayet anlamında söylememiştim"

Fenerbahçe derbisi için daha az dinlendiklerine yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Bir takım 5 gün önce oynadı. Bir gün daha ekstra taktik çalışma şansı var. Bunu şikayet anlamında söylememiştim. İki gün yenilenme yaptık ve sadece dünü takımımızla çok kısa bir taktik çalışma anlamında kullandık. Ben şikayet etmemiştim, rakibin bir gün daha taktik çalışma imkanının olduğunun altını çizmiştim" açıklamasında bulundu.









"Şampiyonluk yarışında 3 puan bizim için çok önemli"

Deplasmanda alınan Fenerbahçe galibiyetinin kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen Buruk, "Aynı şekilde Fenerbahçe de Galatasaray'ı yense bu çok değerli olacak. Bizim profesyonel olarak beklentilerimiz var. Şampiyonluk yarışında 3 puan bizim için çok önemli. Bunun yanında, bizden galibiyeti bekleyen çok büyük bir kitle var. Burada büyük Galatasaray taraftarının beklentisi vardı. Bugün bunu karşıladık, onları mutlu ettik. Bizi en çok sevindiren onların yüzünü güldürmemiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Değişik bir atmosfer yaşamadık"

Fenerbahçe derbisine normal bir şekilde hazırlandıklarını belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Değişik bir atmosfer yaşamadık. Futbolcular zaten otomatik olarak kendilerini bu maçlara hazırlıyor. 1-2 hafta önceden oyuncular sarı kart görmeye başladı. Ceza sınırındaki oyuncular kart görmeye başladı. Üstlerine ekstra bir yük, yüklemek istemedim. Çok farklı bir şey yapmadık. Bütün her şeyi normal yaptık. Konuşmalarımız, sahaya gelişimiz, otobüsteki çaldıkları müzikler, marşlar... Stada girerken camlara vura vura girdiler. Burada oyuncularımızın ne kadar iyi hazırlandığını görebiliyoruz. Bunun olumsuzu da olabiliyor. Fenerbahçe de inanıyorum ki çok iyi hazırlandı. Farklı bir senaryo da çıkabiliyor. Bugün iyi oynayan, hak eden taraf bizdik. Bunun mutluluğunu yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Derbide görev verdiği Berkan Kutlu'nun da iyi bir performans sergilediğini ifade eden Okan Buruk, "Berkan her zaman çalışan, kendini hazır tutan oyunculardan biri. Kime ne zaman formanın geleceği belli olmuyor. Berkan da bugün önemli bir oyuna imza attı. Sahada en iyilerden biriydi" dedi.









"Oyuncularımız da genel olarak iyi oynadı ve böyle net bir sonuç elde ettik"

Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiğini söyleyen Buruk, "Rakip olunca birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. Çünkü her Fenerbahçe maçını oturup heyecanla seyrediyoruz. Aynı şekilde Fenerbahçe de her Galatasaray maçını izliyor. Çünkü rakipsiniz, puan kaybetmesini istiyorsunuz. Her maçı çok konsantre bir şekilde seyrediyorsunuz. Fenerbahçe bugüne kadar bütün iyi takımlara karşı üçlü savunmayla çıktı. Biz de buna göre hazırlandık ve rakibi karşılamayı bunun üzerinden yaptık. Berkan'ın ikinci topları alması önemliydi. Mertens'in zaman zaman ortaya gelip Berkan ve Oliveira'ya yardım etmesi. Onun dışında geçişler. İleride savunma arkasına sarkacak dört hızlı oyuncumuz vardı. Savunmada da oyun kurmada da iyiydik. Rakibimizin eksikliklerini, kapatamadığı yerleri daha iyi kullandık. Rakibimiz bugün düşündüğümüz, analiz ettiğimiz şekilde oynadı. Biz de buna doğru cevap verdi. Oyuncularımız da genel olarak iyi oynadı ve böyle net bir sonuç elde ettik" diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray'da büyük sevinç

Süper Lig'de üst üste 7. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sahanın ortasında toplanan Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, birlikte derbi galibiyetini kutladı.

Fenerbahçe’ye 'Yıldız' tepkisi





Karşılaşma sonrası röportaj alanında (Mixed Zone) açıklama yapmayan sarı-kırmızılı futbolcuların, alanda bulunan 5 yıldızlı Fenerbahçe logosuna tepki olarak konuşmadığı öğrenildi. Aynı tepkiyi yayıncı kuruluş röportajlarında da gösteren sarı-kırmızılılar, logonun kaldırılmasıyla yayıncı kuruluşa röportaj verdi.