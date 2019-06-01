Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Emre Akbaba için girişimde bulunurken, Fenerbahçe de devreye girmiş ve yıldız futbolcunun maliyeti yükselmişti. Sarı-kırmızılı kulüp, sakatlıkları nedeniyle bu sezon neredeyse hiç yararlanamadığı Emre için Alanyaspor'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemek zorunda kalmıştı. İki ezeli rakip, şimdi de Vedat Muriç'in transferinde karşı karşıya geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezona 3 forvetle başlama kararı aldı ve yönetim, önceki gün Çaykur Rizespor'un golcüsü Muriç için devreye girdi. Cimbom, performansıyla Karadeniz ekibinin ligin ikinci yarısındaki çıkışında önemli rol oynayan Kosovalı forvete karşılık 3.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

Sarı lacivertliler ise 2 milyon Euro'dan fazla para vermeyi düşünmüyor. Vedat Muriç'in Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesi nedeniyle Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ve anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi.

BARTALİ OYUNCULARIN ENSESİNDE!

Devre arasında Galatasaray teknik heyetine katılan İtalyan kondisyoner Alberto Bartali, yaptırdığı çalışmalarla çifte şampiyonluğun gizli kahramanı olmuştu. Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Bartali, tatile çıkan sarı-kırmızılı oyuncuların hepsi için özel beslenme ve bireysel antrenman programı hazırladı. Bartali'nin teknik direktör Fatih Terim'in onayı ile performans ekibine İtalya'dan takviyeler yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Kaynak: Sabah