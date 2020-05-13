Sarı-Kırmızılılar, dün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, ezeli rakibi Fenerbahçe’ye göndermede bulundu. Dün sabah yapılan palylaşımda Galatasaray Kulübü, 12 Mayıs 2012’de Fenerbahçe’nin sahası Kadıköy’deki şampiyonluk kutlamasından bir görüntüyü yayınlayıp altına, “Kadıköy Hatırası” notunu düştü. Bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Galatasaraylı futbolseverlerin binlerce beğeni ve yorum yağdırdığı paylaşım, kısa sürede Twitter’da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Bir puanla şampiyonluğa...

2011-2012 sezonunda bir sezonluk olmak üzere play-off uygulaması gelmişti. Son karşılaşma Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanmıştı. Maç öncesi Galatasaray 47, Fenerbahçe ise 46 puandaydı. Yıllardır rakibini Kadıköy’de yenen Sarı-Lacivertli takım kazanması halinde şampiyon olacaktı. Galatasaray için ise 1 puan bile yeterliydi. Tüm ülkenin nefesini tutarak izlediği maçta Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kalmış, Fatih Terim ve öğrencileri mutlu sona ulaşarak ezeli rakibinin sahasında kupa kaldırmıştı.