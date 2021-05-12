Yapılan paylaşımda Kadıköy'de şampiyon olan ve kupa kaldırılan takımın fotoğrafları paylaşıldı.

Ayrıca paylaşıma "18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 9 yıl geçti. KARANLIKLAR İÇİNDEN GÜN DOĞAR YA ANİDEN..." Notu düşüldü. #Kadıköyhatırası hasthagi de eklendi.

Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.









2011-2012 sezonu ne olmuştu?

Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray sezonu 77 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde tamamlamıştı. Normal sezonun ardından Süper Lig Süper Final şampiyonluk maçları oynanmasına karar verilmişti. Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile çekişen Galatasaray Şampiyonluk Grubu'nu 48 puanla lider tamamlayarak Fenerbahçe'nin sahasında şampiyon olmuştu. Sarı-Kırmızılı takım şampiyonluk kupasını stadın kesilen elektiriği nedeniyle karanlıklar içinde almıştı.