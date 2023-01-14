Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray ve Fenerbahçe U19 takımları karşı karşıya geldi. Galatasaray rakibini 4-0 yenerek Süper Lig 'in ardından U19 takımında da eli boş gönderdi.









Galatasaray U19 takımı'nın gollerini 18. dakikada Yiğit Eefe (KK), Caner Doğan 69 ve 72. dakikalarda, ve 90+2. dakikada Mehmet (KK) attı.

Galatasaray bu sonucun ardından 32 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe takımı 26 puanda kaldı. Galatasaray U19 takımı gelecek hafta Başakşehir U19 takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray U19 takımını geçen sezondan bu yana eski futbolcusu Hakan Balta çalıştırıyor.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve bir çok A Takım futbolcusu da U19 takımının mücadelesini tribünden takip etti.