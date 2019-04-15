Galatasaray Kulübü, dün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray müsabakasının ardından Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy'un yaptığı açıklamalara resmi internet sitesinden yanıt verdi.

Semih Özsoy'un açıklamalarının suç niteliği taşıdığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fenerbahçe Spor Kulübü 2'nci Başkanının, 14 Nisan Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaptığı mesnetsiz açıklamalar, sadece Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı'na göre değil, daha önemlisi Türk Ceza Kanunu'na göre suç niteliğindedir. Galatasaray Spor Kulübü'nün temelleri; demokrasi, insan hakları ve Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin temel değerleri üzerine inşa edilmiştir. Rakip takım 2'nci Başkanının; sorumsuz, eleştiri sınırlarını aşan söylem ve iftiraları hakkında kulübümüz tarafından gerekli hukuki girişimler yarın başlatılacaktır. Galatasaray'ın adını bir terör örgütü ile ananların kendi geçmişlerine bakmalarını tavsiye ederiz."

Semih Özsoy ne demişti?

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, dün maç sonu yaptığı açıklamada, "Fatih (Terim) hocanın, ’Bizim burada güzel anılarımız var.’ dediği, bizim en kötü günümüzde, başkanımız ve yöneticilerimiz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iftiralarıyla hapisteyken aldıkları şampiyonluk. Bir daha öyle bir şey olamayacağı için, bir daha öyle günleri göremeyeceklerini düşünüyorum." demişti.

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Galatasaray'dan bir açıklama daha:

"Kara Pazar"

14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile oynadığımız derbinin hakemi Ali Palabıyık, basiretsiz ve taraflı kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan tesir etmiştir.

Maçın sona ermesiyle birlikte başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere ilgili kurullar nezdinde gerekli girişimler başlatılmıştır. Bu çerçevede söz konusu makamlar tarafından gerekli adımların atılmasını ivedilikle beklemekteyiz.

Ayrıca, VAR sisteminin uygulandığı bazı ülkelerde olduğu gibi Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını da Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir kez daha talep ediyoruz.

Saha içinde ve saha dışında kurulan tuzaklara, iftiralara rağmen, şampiyonluk yürüyüşümüz kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü