Galatasaray'dan Felipe Melo'ya geçmiş olsun mesajı
Ülkesi Brezilya'da Palmeiras forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun, Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı. Sarı-Kırmızılı ekip yaptığı paylaşımla Felipe Melo'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Galatasaray'da uzun dönem başarıyla forma giyen ve şampiyonluklar kazanılmasında önemli rol oynayan Felipe Melo, futbol hayatının son yıllarında ülkesi Brezilya'da forma giyiyor. 1983 doğumlu tecrübeli futbolcunun Vasco da Gama-Palmeiras maçında ayak bileği kırıldı. Galatasaray, eski yıldızını unutmadı ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Sarı-Kırmızılı ekibin paylaşımı şu şekilde:
"Geçmiş olsun Pitbull!
Sen çok güçlüsün! Bir an evvel sahalara dönmen dileğiyle."
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1325683766753439744