Galatasaray'da uzun dönem başarıyla forma giyen ve şampiyonluklar kazanılmasında önemli rol oynayan Felipe Melo, futbol hayatının son yıllarında ülkesi Brezilya'da forma giyiyor. 1983 doğumlu tecrübeli futbolcunun Vasco da Gama-Palmeiras maçında ayak bileği kırıldı. Galatasaray, eski yıldızını unutmadı ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sarı-Kırmızılı ekibin paylaşımı şu şekilde:

"Geçmiş olsun Pitbull!

Sen çok güçlüsün! Bir an evvel sahalara dönmen dileğiyle."







