Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor’u 4-2 yenerek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapattı. Türk Telekom Stadı’nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlanırken, ikinci yarına oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılı takım müsabakadan 3 puanla ayrıldı. Karşılaşmada Galatasaray’ın gollerini Eren Derdiyok (penaltıdan), Sofiane Feghouli ve Henry Onyekuru (2) atarken, Demir Grup Sivasspor’un gollerini Robinho (2) kaydetti. Ligde puanını 29’a çıkaran Galatasaray, devre arasına lider Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde girdi. Demir Grup Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

Galibiyet hasretini sonlandırdı

Galatasaray, Süper Lig’de 4 maç aradan sonra galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Kayserispor’u 3-0 yendiği müsabakadan sonra çıktığı 4 maçı kazanamamıştı. Bu karşılaşmalarda Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile berabere kalan Galatasaray, Beşiktaş’a mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı tamım, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor’u 4-2 yenerek, galibiyet hasretini sonlandırdı.

Evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’de sahasındaki yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı’nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Galatasaray, evindeki son 28 lig maçının 23’ünü kazanırken, 5’inde berabere kaldı.

Terim ile 200. galibiyet

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Süper Lig’de 200. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde ligdeki 310. sınavını Demir Grup Sivasspor karşısında verdi. Müsabakayı 4-2 kazanan Galatasaray, Terim yönetiminde 200. kez sahadan mutlu ayrıldı. Galatasaray, Terim idaresindeki 310 maçın 200’ünü kazanırken, 70’inde berabere kaldı, 40’ında mağlup oldu. Fatih Terim, cezası nedeniyle karşılaşmada takımın başında yer almadı.

VAR’la gelen goller

Galatasaray, karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonrasında 2 gol buldu. Sarı-kırmızılı takım, 18. dakikada VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Younes Belhanda’nın ceza sahasında Uğur Çifti’nin müdahalesi sonrasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Halil Umut Meler önce korner kararı verdi. Galatasaraylı futbolcuların yoğun itirazı sonrası önce kulaklıkla VAR odası ile görüşen hakem Meler, daha sonra saha kenarına gelerek pozisyonu izledi. Halil Umut Meler, görüntüyü izledikten sonra kararını penaltı şeklinde düzeltti.

Maçın 20. dakikasında penaltı atışını kullanan Eren Derdiyok, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Fernando Reges’in ara pasında ceza sahasına giren Henry Onyekuru meşin yuvarlağı ağlarla buluştururken, yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu ofsayt bayrağı kaldırdı. Tekrar VAR uygulamasına başvuran hakem Halil Umut Meler, kulaklıkla yaptığı görüşmenin ardından golün nizami olduğuna karar verdi.

Türk Telekom Stadı’ndaki 400. gol Eren Derdiyok’tan

Galatasaray’ın, Türk Telekom Stadı’nda oynadığı resmi maçlardaki 400. golünü Eren Derdiyok kaydetti. Eren Derdiyok’un, Demir Grup Sivasspor maçının 20. dakikasında penaltıdan attığı gol, 15 Ocak 2011’de hizmete giren Türk Telekom Stadı’nda sarı-kırmızılı takım hanesine yazılan 400. golü oldu. Türk Telekom Stadı’ndaki ilk golü Servet Çetin, 100. golü Didier Drogba, 200. golü Hakan Balta, 300. golü ise Yasin Öztekin atmıştı.

Eren Derdiyok’tan gollere devam

Galatasaray’ın santrforu Eren Derdiyok, Süper Lig’de son 3 maçta da gol atmayı başardı. Eren Derdiyok, ligin son 3 haftasında oynanan Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında birer kez ağları havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, ligde bu sezon forma giydiği 13 maçta 7 kez ağları sarstı.

Onyekuru gol sayısını 6’ya çıkardı

Karşılaşmada 2 kez topu filelere gönderen sarı-kırmızılı futbolcu Henry Onyekuru, ligdeki gol sayısını 6’ya çıkardı. Nijeryalı futbolcu, ligde daha önce Kayserispor maçında 2, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarında ise birer gol atmıştı. Bu arada maçta Galatasaray’ın diğer golünü atan Sofiane Feghouli ise ligde bu sezon ilk kez topu ağlarla buluşturdu.

16 yaşındaki Mustafa Kapı oyunda

Galatasaray’da 16 yaşındaki Mustafa Kapı, oyunun son dakikasında oyuna dahil oldu. Maçın 90 5. dakikasında Sofiane Feghouli’nin yerine oyuna giren Mustafa Kapı’ya taraftarlar alkışlarla destek verdi. Galatasaray tarihinde Süper Lig’de forma giyen en genç oyuncu olan Mustafa, maçın ardından taraftarın isteği üzerine orta sahada "üçlü" çektirdi.

İstanbul’da Sivasspor’a puan yok

Galatasaray, Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor ile sahasında oynadığı 13. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, İstanbul’da hiç kaybetmediği rakibine toplamda 32 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.

Hakan Keleş ile ilk mağlubiyet

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde ilk kez mağlup oldu. Sivas ekibi, Süper Lig’in 12. haftasında göreve başlayan Keleş yönetiminde daha önce çıktığı 5 maçın 4’ünü kazanıp, birinde berabere kalmıştı.

Sivasspor’un golleri Robinho’dan

Karşılaşmada Demir Grup Sivasspor’un iki golünü de Brezilyalı futbolcu Robinho attı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 16 müsabakada 8 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Robinho ligde daha önce Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarında da ikişer gol kaydetmişti.