Galatasaray’da Radamel Falcao transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın Kolombiyalı forvetin transferine nokta koymak için önceki gün Monaco’ya gittiği belirlendi.

Sarı-kırmızılılar, 3 milyon euro bonservis isteyen Fransız ekibinden, golcü futbolcuyu bedavaya çıkarmaya çalışıyor. Önceki gün Monaco’nun Sampdoria ile yaptığı özel maçta oyuna sonradan girip gol atan tecrübeli forvetle her konuda anlaşma sağlandığı, tek problemin kulüp olduğu vurgulandı. Monaco’nun bir taraftan forvet almasını bekleyen sarı-kırmızılılar, diğer taraftan da bonservissiz bir işlem hedefliyor. Abdurrahim Albayrak’ın Monaco’dan eli boş dönmek istemediği ve transfer için kararlı olduğu bildirildi.

‘Geleceğimi düşünmeliyim’

Radamel Falcao, Monaco ile ilgili açıklamalar yaptı. L’Equipe’e konuşan Kolombiyalı golcü, Monaco’dan herhangi bir sözleşme teklifi almadığını kaydedip, “Bu yüzden geleceğimi ve ailemi düşünmem gerekiyor. Gelen teklifleri inceliyorum. Bunlar kariyerim için iyi fırsatlar” dedi.

(Milliyet)