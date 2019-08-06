Galatasaray’da Radamel Falcao bekleyişi sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp adına görüşmeleri gerçekleştiren menajer Ahmet Bulut önceki gece İstanbul’a dönerken sarı-kırmızılı yöneticilere bilgilendirme yaptı.

Monaco’nun Falcao transferine izin vermesi için bir veya iki takviye yapması gerektiğini anımsatan Bulut, bonservis konusunda ise rakamı 3 milyon euroya indirdiklerini aktardı.

Ahmet Bulut’un sunumu sonrası Başkan Mustafa Cengiz transferin gerçekleşmesi talimatı verdi. Buna göre daha önce Falcao’yu kesinlikle bonservis vererek transfer etmeme eğiliminde olan sarı-kırmızılılar taraftarın da beklentisini dikkate alarak bu konuda fedakârlık yapmaya hazır.

Kolombiyalı yıldızın transferi için nakit arayışına giren yöneticilerin ilk planda Monaco’ya ve futbolcuya yapılması planlanan ödeme için girişimlere başladığı bildirildi.

Galatasaray’da Falcao transferi için bugün veya yarın net bir sonuca varılması hedefleniyor.

Kolombiyalı futbolcunun menajeri Mendes ise sarı-kırmızılı yetkililere Valencia iddialarını yalanladı.

Öte yandan Radamel Falcao’nun instagram’da, “Binlerce kişi merak ediyor. Falcao Galatasaray’da oynayacak mı?” gönderisini beğenmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

(Milliyet)